La Fundación ECO pide volver a priorizar las políticas europeas contra el cáncer para frenar su expansión

Imagen del foro. - FUNDACIÓN ECO

MADRID, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Fundación ECO (Excelencia y Calidad en Oncología), Jesús García-Foncillas, ha subrayado la necesidad de volver a priorizar con carácter de urgencia las políticas europeas contra el cáncer para frenar su expansión.

"La reducción de los fondos comunitarios dedicados a este grupo de enfermedades y su 'despriorización' suponen un claro riesgo para los pacientes. En un contexto de incidencia creciente en todo el Viejo Continente, incluido España, pedimos a las autoridades comunitarias que refuercen su compromiso con la prevención, la promoción de la salud y el control del cáncer", ha señalado García-Foncillas durante el XIV Foro ECO 'Horizonte 2030: competitividad, calidad e innovación'.

En este contexto, la Fundación ECO ha señalado que la Comisión Europea acometió a finales de 2025 un "importante proceso de reestructuración" de los fondos asignados para el Plan Europeo de Lucha contra el Cáncer, con un recorte del 20 por ciento en sus 4.000 millones de euros. Esta decisión, apunta, coincide con un escenario de incidencia creciente de la enfermedad, ya que, en 2026, en España se superarán por primera vez los 300.000 diagnósticos de la enfermedad.

En materia de financiación, el presidente de la Asociación Española contra el Cáncer, Ramón Reyes, ha alertado del riesgo estructural que afronta el Plan Europeo contra el Cáncer. Este Plan nació con una dotación global de 4.000 millones de euros para 2021-2027, de los que más de 2.700 millones ya estaban comprometidos a octubre de 2025, según el Tribunal de Cuentas Europeo. Sin embargo, tras la revisión intermedia del marco financiero plurianual, el programa EU4Health para 2025-2027 sufrió una reducción superior a 1.000 millones de euros, más del 35 por ciento de su presupuesto.

"El Plan llega hasta 2030, pero la financiación garantizada solo alcanza hasta 2027 y el próximo Marco Financiero Plurianual 2028-2034 no contempla una línea específica para cáncer. Si no se asegura una financiación clara y estable, corremos el riesgo real de frenar o revertir los avances logrados", ha declarado Reyes.

En esta línea, el Parlamento Europeo aprobó por amplia mayoría este mes de febrero, en el marco del Día Mundial contra el Cáncer, una resolución para blindar las acciones contra la enfermedad en el próximo presupuesto comunitario (2028-2034). De este modo, se aboga por consolidar la financiación de la enfermedad con partidas específicas y garantizadas, en contra de la propuesta de la Comisión Europea de eliminar su autonomía.

"Aunque los logros actuales son significativos, se requiere financiación continua y previsible para mantener el impacto más allá de 2027. Además, y dado que la política sanitaria es competencia nacional, el éxito del Plan Europeo de Lucha contra el Cáncer depende de que los Estados miembros no sólo mantengan la inversión, sino que implementen de forma efectiva sus medidas en los sistemas nacionales de salud. En España, es fundamental impulsar iniciativas que mantengan el cáncer en la primera línea de la agenda política y presupuestaria en beneficio de los pacientes", ha expresado Isabel Rubio, presidenta de la Organización Europea Contra el Cáncer (ECO).

MEDICIÓN DE LA CALIDAD Y ACCESO A LA INNOVACIÓN

Los expertos reunidos en el XIV Foro ECO han coincidido en la necesidad de impulsar la medición de la calidad asistencial con indicadores homogéneos y objetivos temporales, de cara a lograr diagnósticos más precoces y tratamientos más eficaces.

En este sentido, un informe del Tribunal de Cuentas Europeo advirtió a finales de febrero de debilidades estructurales en el Plan Europeo en relación con la definición de metas y en el marco de supervisión.

La jornada también ha abordado cómo impulsar un acceso rápido y equitativo a la innovación oncológica en España a medio y largo plazo. César Hernández, director general de Cartera Común de Servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia del Ministerio de Sanidad, ha abogado por paradigmas y procedimientos que tiendan a la simplificación en el acceso y faciliten una llegada ágil de los medicamentos a los pacientes.