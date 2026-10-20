La Fundación IDIS e IQVIA impulsan un proyecto para agilizar el acceso a la innovación y mejorar la atención sanitaria

Archivo - Presidente de Fundación IDIS, Fernando Campos. - FUNDACIÓN IDIS. - Archivo

MADRID 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Fundación IDIS ha presentado este martes un nuevo proyecto, impulsado junto a IQVIA, para identificar y priorizar iniciativas que contribuyan a agilizar el acceso a la innovación y mejorar la atención sanitaria.

"Presentamos una iniciativa sectorial orientada a impulsar la adopción de soluciones innovadoras y maximizar su valor para los pacientes. Su objetivo es reducir barreras y acelerar el acceso a aquellas innovaciones que pueden mejorar los resultados en salud", ha explicado el presidente de la Fundación IDIS, Fernando Campos, durante la jornada 'Cambio de paradigma en el sector salud'.

El proyecto 'Innovación y valor para el paciente' se ha desarrollado a partir de entrevistas con todos los actores del sector con el fin de construir propuestas concretas para trabajar de forma transversal.

La directora general de la Fundación IDIS, Marta Villanueva, ha destacado que, tras escuchar a las partes interesadas, buscarán cambiar el modelo actual. "Si el modelo operacional no funciona o es mejorable, seguro que existen fórmulas de visionar o de visualizar este modelo desde otro lugar. Estoy convencida de que desde la Fundación IDIS lo encontraremos", ha agregado

Actualmente, se acaba de finalizar la primera fase en la que se han evaluado los intereses y necesidades por grupo de 'stakeholders'. En la segunda fase se definirá la propuesta de valor para cada grupo de 'stakeholders', mientras que en la tercera se determinará un plan de implementación y apoyo en la ejecución.

"Lo que perseguimos con este proyecto es identificar qué cambios consideramos implementables en el sistema", ha señalado la vicepresidenta de IQVIA España y Portugal, Ana Pérez, quien ha añadido que "se trata de buscar la manera de conjugar los intereses de los distintos actores para que la innovación llegue al paciente".

En este sentido, Pérez ha destacado que el paciente ha adquirido un papel cada vez más activo en el cuidado de su salud, con una mayor concienciación sobre la importancia de la prevención. "El rol del paciente ha cambiado en términos de cuidado de su salud: da más importancia a la prevención, busca información, se cuida y monitoriza su estado de salud mediante indicadores", ha explicado.

El proyecto apuesta por avanzar hacia una sanidad privada preventiva, centrada en la cronicidad, integrada, humanizada y personalizada.

"ESPAÑA DEBE SER UN AUTÉNTICO 'HUB' DE INNOVACIÓN DE MEDICAMENTOS"

En la jornada organizada por la Fundación IDIS, en colaboración con Farmaindustria y Fenin, también se ha abordado el impacto de los 'hubs' de innovación digital en la investigación de nuevos medicamentos.

En este punto, el director general de Farmaindustria, Juan Yermo, ha defendido que España debe ser un "auténtico" 'hub' de innovación y producción de medicamentos. "Para ello, va a ser necesario una regulación acorde, un marco de gobernanza sólido, infraestructuras seguras y procedimientos claros de acceso para que al final toda esa innovación que se va a generar con nuevos datos llegue a los pacientes que lo necesitan", ha apuntado.

Tras ello, Yermo ha señalado que la implementación del Espacio Europeo de Datos Sanitarios, prevista entre 2029 y 2031, "empieza a ser una realidad". En este contexto, ha indicado que Farmaindustria está impulsando una plataforma de aceleración de ensayos clínicos para aprovechar el potencial de la transformación digital y ampliar el alcance de la investigación. "Queremos apoyarnos en esta revolución tecnológica digital para ir más lejos y que los ensayos lleguen a más pacientes y a más comunidades autónomas", ha explicado.

Además, ha advertido de que el actual contexto geopolítico está aumentando la presión sobre la posición de Europa en investigación biomédica. "Vivimos una situación geopolítica muy tensa, con iniciativas en Estados Unidos y China que están dejando a Europa relegada en ensayos clínicos, en investigación preclínica y en inversiones", ha afirmado.

"Realmente España destaca por aguantar el tipo en este contexto tan complejo y creemos que realmente eventos como este y esta colaboración que estamos desarrollando van a ser absolutamente esenciales", ha concluido.

LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA, CLAVE FRENTE A LA CRONICIDAD Y PREVENCIÓN

Por su parte, la responsable de Innovación de Fenin, Eva Sotillo, ha recordado que las compañías de tecnología sanitaria en superan los 344 millones de euros de inversión anual en I+D+i en España, siendo el sector que presenta la mayor intensidad de I+D sobre facturación.

"La innovación sanitaria no puede producirse de manera aislada. Requiere colaboración entre las empresas, los profesionales sanitarios, centros de investigación, hospitales y la administración. En este sentido, también existe una clara apuesta por la colaboración público-privada", ha manifestado Sotillo.

Según la responsable de Innovación de Fenin, el reto es transferir toda la excelencia científica y tecnológica del sistema sanitario a la comunidad. "La innovación se debe traducir en soluciones que aporten valor real a los profesionales, pacientes y, por supuesto, al propio sistema. Y esto solo es posible con una adopción ágil al sistema", ha subrayado Sotillo, quien ha añadido que "la innovación tecnológica es una palanca clave para responder a cuestiones como la cronicidad, las dilatadas listas de espera, la escasez de los profesionales sanitarios y la necesidad de avanzar hacia modelos de prevención de la enfermedad y de la atención domiciliaria".