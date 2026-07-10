Archivo - Especialista apunta que la IA "no puede desplegar todo su potencial sin una base sólida de datos clínicos estructurados" - RAWPIXEL.COM / BUSBUS - Archivo

MADRID 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Fundación IDIS lanza el Espacio de Datos de la Sanidad Privada (EDSP), una iniciativa sectorial que marca un hito en la gestión, gobernanza y explotación de la información sanitaria en España, tras culminar su desarrollo y puesta en marcha.

Según informan, el proyecto, que se ha completado cumpliendo los plazos previstos, permite avanzar hacia un modelo de datos de salud más interoperable, seguro y orientado a generar conocimiento para mejorar la investigación, la innovación y la toma de decisiones en salud.

El EDSP nace con el objetivo de crear un nodo único de datos de salud que haga posible optimizar la información generada en el ámbito sanitario privado en España, evitando la fragmentación y facilitando que hospitales, aseguradoras, laboratorios y otras entidades puedan incorporarse progresivamente al ecosistema mediante la publicación de sus catálogos de datos.

La iniciativa ha sido financiada por la Unión Europea a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia - NextGenerationEU, para su conexión con el Espacio Europeo de Datos de Salud.

Como paso decisivo en el plano institucional, la Fundación IDIS ha presentado formalmente ante el Ministerio la solicitud para el reconocimiento del EDSP como 'Espacio de Confianza', consolidando su papel como nodo de referencia de la sanidad privada en España. En paralelo, se han completado y entregado los documentos finales del proyecto, incluyendo los informes vinculados al Patient Summary, el cierre del soporte a las entidades y la entrega final de la plataforma.

"El Espacio de Datos de la Sanidad Privada supone un avance muy relevante para el conjunto del sistema sanitario, porque demuestra la capacidad del sector para trabajar de forma cohesionada, segura y alineada con el marco del Reglamento Europeo de Datos de Salud. Con este proyecto, la sanidad privada da un paso adelante en la generación de conocimiento útil para los profesionales, los pacientes, la investigación y la innovación", señala Marta Villanueva, directora general de la Fundación IDIS.

El EDSP está diseñado específicamente para el uso secundario de los datos de salud, es decir, su utilización para investigación, innovación, planificación y mejora de las políticas sanitarias. Su modelo se basa en la soberanía del dato: la información permanece en origen y cada entidad conserva su custodia en todo momento. A través de la catalogación bajo el estándar europeo HealthDCAT-AP, las entidades publican únicamente metadatos -la descripción de la información disponible-, mientras que el acceso a los datos solo se produce ante una solicitud autorizada y bajo condiciones controladas.

En este sentido, la plataforma incorpora un modelo de máxima seguridad: la información estrictamente necesaria y anonimizada se traslada a un Entorno de Tratamiento Seguro, del que únicamente pueden extraerse resultados agregados. De este modo, el EDSP refuerza la confianza, la trazabilidad y la gobernanza en el uso de la información, al tiempo que abre la puerta a nuevas formas de analizar los datos, impulsar la investigación médica y mejorar la toma de decisiones en salud.