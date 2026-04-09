Fundación Inocente destina más de un millón de euros para el acompañamiento integral a menores con cáncer y sus familias

Fundación Inocente. - JAVIER ARIAS

MADRID 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Inocente ha resuelto su primera convocatoria de ayudas de este año, en la que se han seleccionado 53 proyectos, con una dotación total de 1.007.226 euros y un alcance estimado de más de 20.000 beneficiarios para el "acompañamiento integral" a menores con cáncer y sus familias.

Esta edición cuenta con líneas específicas de alojamiento y apoyo al desplazamiento, terapias y respiro familiar, así como una apuesta por la innovación tecnológica y la humanización hospitalaria, combinando "impacto directo, capilaridad territorial y equilibrio entre proyectos consolidados y nuevas iniciativas".

Esta convocatoria, en el 30 aniversario de la Fundación y bajo el lema '30 años muy en serio', convierte las donaciones en ayudas "específicas y medibles" para niños con distintas realidades de vulnerabilidad, y para sus familias.

Estas ayudas mantienen como "eje prioritario" el acompañamiento integral y continuado de menores con cáncer y sus familias durante todo el proceso oncológico, integrando apoyo psicológico, social, hospitalario, educativo y familiar, y concentrando algunos de los proyectos más consolidados y con mayor capilaridad del ecosistema.

En esta línea, destacan iniciativas como ASPANION y Fundació Enriqueta Villavecchia, además de propuestas con enfoque específico como la de Asociación AEetc, centrada en secuelas neurocognitivas. Junto a estos proyectos troncales, la selección incorpora enfoques diferenciales: continuidad educativa (PYFANO), gaming terapéutico y mejora de la hospitalización (ARGAR) y apoyo domiciliario a menores en situación avanzada o paliativa (Fundacio Paliaclinic).

EQUIDAD TERRITORIAL

La convocatoria refuerza, a su vez, la equidad territorial, financiando proyectos que responden al coste emocional, económico y logístico de los desplazamientos para acceder al tratamiento, combinando alojamiento, acogida y ayudas directas.

De forma complementaria, se impulsa un bloque amplio de terapias, rehabilitación y programas de respiro orientados a mejorar la calidad de vida y al abordaje de secuelas (con iniciativas como las de Fundación Aladina, CAICO y Galban), y se apuesta por proyectos innovadores como la medición de la humanización y calidad asistencial en 38 hospitales (Proyecto SEHUS) y la personalización de tratamientos mediante análisis de datos (Proyecto ReALLNet-Unoentrecienmil).

Los proyectos seleccionados reflejan una "amplia cobertura" nacional, en la que destacan Cataluña, Madrid y Andalucía; Galicia y Baleares mantienen un peso "relevante" por la importancia de los programas de alojamiento y acompañamiento vinculados al desplazamiento; además, se incluyen iniciativas en otras comunidades como País Vasco, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Canarias, Asturias, Navarra o La Rioja.

El acto, que ha tenido lugar en el Espacio Fundación Telefónica, ha contado con la participación de los presentadores Carolina Casado y Goyo González. También ha asistido la directora de Innovación social, Educación, empleo y Voluntariado de Fundación Telefónica, Inés Temes, que ha animado a los voluntarios a seguir colaborando, y la directora de Comunicación y Participación de RTVE, María Eizaguirre, que ha añadido que "la gala es uno de los pilares de la Navidad en TVE" y que "ayuda a poner el foco en lo importante, nos hace pararnos y pensar, porque lo qué sale del corazón llega al corazón".

Por su parte, la presidenta de la Federación Española de Familias de Cáncer Infantil, Verónica Ortiz, ha agradecido estas ayudas en nombre de todas las entidades beneficiarias y el presidente de la Fundación Inocente, José Velasco, ha trasladado su agradecimiento a todos los colaboradores de la Fundación Inocente y la labor a las entidades implicadas.

En los próximos meses, la Fundación Inocente resolverá su convocatoria de ayudas para proyectos de investigación en cáncer infantil que se encuentra en fase de evaluación por parte de la Agencia Estatal de Investigación.