La Fundación Jorge Alió impulsa, un año más, una expedición a Mauritania para operar 1.000 cataratas en el país

La primera expedición ‘Balmis para la Visión’ impulsada por la Fundación Jorge Alió y el Rotary Club Alicante. - FUNDACIÓN JORGE ALIÓ

MADRID 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Jorge Alió para la Prevención de la Ceguera y el Rotary Club Alicante han impulsado la primera expedición 'Balmis para la Visión', que ha partido desde Alicante a Mauritania para operar 1.000 cataratas y educar a cirujanos y sanitarios locales.

Esta nueva misión se está desarrollando desde el pasado 19 de enero hasta el próximo 27 de enero, y es parte de la 26ª expedición médico-quirúrgica del proyecto humanitario 'Nouadhibou Vision', que tiene el objetivo de eliminar la ceguera por cataratas en la zona mauritana de Dakhlet Nouadhibou.

El proyecto 'Nouadhibou Vision', desde su puesta en marcha en 2007 y tras las 25 expediciones ya realizadas, ha logrado realizar 31.208 consultas oftalmológicas y 3.053 intervenciones quirúrgicas en la zona. Además, el centro oftalmológico de Nouadhibou ha realizado 37.014 consultas y 1.413 operaciones, garantizando una "atención oftalmológica estable y formación continuada".

UN PROYECTO INTERNACIONAL

Esta expedición contará con la participación de 17 cooperantes internacionales de Alicante, Salamanca y Egipto, entre ellos cinco cirujanos oftalmólogos. En ella, el equipo médico intervendrá quirúrgicamente a una media de 50 pacientes diarios, fundamentalmente de cataratas, que es "una de las principales causas de ceguera evitable en África subsahariana". Desde la fundación estiman que cientos de personas podrán recuperar la visión gracias a estas intervenciones.

El fundador y la presidenta de la Fundación Jorge Alió, el doctor Jorge Alió y María López Iglesias, respectivamente, llevan organizando esta iniciativa internacional desde hace 19 años con el fin de combatir la ceguera evitable y mejorar la salud visual de la población local.

Para que esta iniciativa humanitaria sea posible, la Fundación Jorge Alió envió previamente a Mauritania dos contenedores con material fungible, oftalmológico, médico-quirúrgico y farmacéutico, con la ayuda de la Fundación Seur y el apoyo de diversas empresas y entidades del sector sanitario y social.

Con esta primera expedición de la Fundación Jorge Alió con el Rotary Club Alicante se reafirma el compromiso con la cooperación internacional, la prevención de la ceguera y la mejora de la calidad de vida de las poblaciones más vulnerables, "consolidando el proyecto 'Nouadhibou Vision' como referente en oftalmología solidaria en todo el mundo".