Sonia Catalán, directora general de la Fundación - FUNDACIÓN MÁS SÉNIOR

MADRID 29 May. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Más Sénior ha lanzado 'MiiA', una IA conversacional gratuita pensada para séniors (mayores de 55 años) para combatir la brecha digital y dar compañía, información y asistencia personalizada, informa este viernes en un comunicado.

Incluye asistencia 24 horas todos los días; puede mantener conversaciones fluidas, combatiendo la soledad; resuelve dudas con precisión; responde preguntas de interés para séniors, como pensiones, salud, viajes, ocio y tecnología; y no requiere descargas de aplicaciones ni registros complejos.

La directora general de la Fundación Más Sénior, Sonia Catalán, ha afirmado que la innovación también puede ser inclusiva, accesible y humana y que, en este caso, no se trata solo de IA "sino de inteligencia social al servicio de quienes más necesitan sentirse acompañados, escuchados y conectados".

"Queremos que las personas mayores sientan que la IA también está pensada para ellas", ha dicho, por lo que el objetivo es que pueda beneficiarse cualquier sénior, sea cual sea su nivel digital.