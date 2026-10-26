Fundación Sanitas destaca su apuesta en investigación y el acceso más veloz a fármacos por parte del paciente

Sanitas destaca su apuesta en investigación con su Fundación y el acceso más veloz a fármacos que genera al paciente - SANITAS

MADRID 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta ejecutiva de la Fundación para la Investigación y la Innovación Médica de Sanitas Hospitales, Sonia Gutiérrez, ha presentado los avances alcanzados en ensayos clínicos, los cuales, según el jefe del Servicio de Hematología del Hospital Blua Sanitas La Moraleja de Madrid, el doctor José Francisco Tomás, se traducen en un acceso más rápido a los fármacos por parte del paciente, ya que "van a tardar unos años" en llegar al mercado.

"La velocidad de los fármacos y el avance es más rápida que las necesidades administrativas de los países", ha indicado Tomás, quien ha añadido que "en muchas enfermedades, para poder ofrecer un tratamiento más optimo, es necesario disponer de ensayos". "Hacer una buena Medicina es muy difícil si se está lejos de hacer una parte de investigación", ha explicado.

En este contexto, ha manifestado que en la compañía aseguradora Sanitas, que cuenta "casi con 2.800.000 asegurados", la investigación es "una apuesta casi obligada". "Lo que hace 10, 15 o 20 años era investigación, ahora es casi una necesidad clínica", ha sostenido, para subrayar que los ensayos clínicos son ahora "una realidad".

En la misma línea se ha mostrado el coodirector -junto al doctor Ángel Aledo Serrano- del Instituto de Neurociencias Clínicas del Hospital Sanitas Valdebebas de la capital, el doctor Víctor Gómez Mayordomo, que ha declarado que la organización lleva a cabo ensayos en migraña, para la que "ya existen moléculas de precisión que atacan a las vías del dolor para dar mucha calidad de vida".

De esta manera, los pacientes "probablemente acceden a los fármacos cinco o siete años antes", ha compartido, mientras que Gutiérrez ha resumido que todo ello es posible gracias al deseo de Sanitas por generar "nuevo conocimiento para mejorar diagnósticos" y alcanzar "tratamientos más eficaces, con mejores resultados para los pacientes".

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