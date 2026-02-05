Fundación SEMG Solidaria viaja a Burundi para reforzar la formación médica y la atención sanitaria en el país

Formación de Fundación SEMG Solidaria en Burundi. - FUNDACIÓN SEMG SOLIDARIA

MADRID 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

Representantes de la Fundación SEMG Solidaria, entidad apoyada por la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG), han viajado hasta Burundi para impulsar la formación médica y la atención sanitaria en el país a través de la cooperación con la Facultad de Medicina de la Universidad de Ngozi.

La expedición de la Fundación SEMG Solidaria a Burundi está liderada por su presidente, el doctor Manuel Mozota, y cuenta con la participación de los doctores Alfonso Jiménez, Ana Jiménez, Sara Ruiz, Javier Ruiz y Cristina González, todos ellos socios de SEMG y de la Fundación SEMG Solidaria.

El grupo fue recibido por las principales autoridades universitarias y académicas, como el rector de la Universidad de Ngozi, Abad Apollinaire Bangayimbaga; el decano de la Facultad de Medicina, Jérémy Nzoyisenga; y el auxiliar del decano y colaborador de la Facultad, Philippe Kanyabwero.

La visita incluye un programa de actividades formativas y de coordinación que se desarrolla a lo largo de esta semana y contempla talleres prácticos y sesiones clínicas centradas en competencias clave para la atención sanitaria. También hay reuniones de coordinación con el equipo universitario y talleres formativos para profesionales y estudiantes, centrados en áreas clave como cirugía menor y sutura, ecografía en urgencias, electrocardiograma e insuficiencia cardíaca, impartidos por los docentes de SEMG.

Estas actividades se están llevando a cabo en la propia Facultad de Medicina de la Universidad de Ngozi, el Hospital Militar y el Campus de Bujumbura de la Universidad de Ngozi, con el fin de mantener un contacto directo con los espacios clave de formación y asistencia sanitaria vinculados al proyecto de cooperación.

La colaboración se enmarca en el compromiso de la SEMG y su Fundación con el impulso de iniciativas solidarias y de cooperación internacional, centradas en el apoyo a la educación sanitaria y al desarrollo de capacidades profesionales del personal en entornos con necesidades prioritarias.