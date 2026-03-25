García acusa al PP de usar el malestar de los médicos por el Estatuto Marco como "arma arrojadiza" contra el Gobierno

La ministra de Sanidad, Mónica García (d), durante una sesión de control al Gobierno, en el Congreso, a 25 de marzo de 2026, en Madrid (España). Sánchez y Feijóo se miden este miércoles en el Pleno del Congreso en plena escalada por la guerra de Irán, un - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha reprochado al PP que se aproveche del malestar de los médicos por el vigente Estatuto Marco y lo utilice como "arma arrojadiza" contra el Gobierno, y le ha acusado, además, de realizar una defensa "falsa" y "torticera" de la sanidad pública.

"El Estatuto Marco que nos ha traído hasta aquí es el que firmó el señor Aznar hace 23 años, y ustedes no han dicho absolutamente ni mu", ha señalado García durante la sesión de control al Gobierno celebrada este miércoles en el Congreso de los Diputados, tras una pregunta de la diputada del PP Carmen Fúnez.

Tras ello, la ministra ha criticado que al PP ha llevado a cabo los "mayores recortes" en la sanidad pública, así como las "mayores privatizaciones" y "desmantelamientos". "Ustedes, que hablan de pacientes y defienden que 5.600 millones vayan a Quirón antes de destinarse a las listas de espera y a mejorar la retribución de los médicos; ustedes, que defienden la reducción de impuestos antes de fortalecer los programas de cribado, de cáncer y de mama, ¿qué me están contando?", ha cuestionado.

Asimismo, ha señalado que ser del PP es "muy complicado" en la situación actual: "A veces resulta incluso incómodo e inmoral levantarse por la mañana defendiendo un genocidio en el que se han asesinado a 20.000 niños, o merendar por la tarde defendiendo una guerra injusta e ilegal, solo porque el Gobierno de tu país es un faro moral con el no a la guerra", ha apuntado.

Al hilo, ha criticado que los 'populares' se sitúen del lado de quienes actúan en contra de los intereses de España, "ya sea lamiendo las botas de Trump o apuntándose al carro del primer fondo buitre que pasa por delante, que está vendiendo la sanidad, las universidades o la vivienda".

"EL ÚNICO REHÉN ES LA SANIDAD"

Por su parte, la diputada del PP Carmen Fúnez ha recriminado que García no está a la altura de sus responsabilidades, al considerar que "una ministra no está para crear problemas, sino para solucionarlos, ni para atacar a los profesionales, sino para trabajar y dialogar con ellos".

Asimismo, ha subrayado que los profesionales sanitarios y los médicos no toman a los pacientes como rehenes, sino que se dedican a "curarles y cuidarles". "Aquí el único rehén es la sanidad, que está condicionada por su mala gestión y su sectarismo", ha señalado.

"Estamos a solo unos días de que la ministra empiece a referirse a los médicos como fachas con bata", ha reprochado la 'popular', al tiempo que ha responsabilizado a García del millón y medio de citas canceladas por la huelga médica.

"Lo que nos preocupa son esos pacientes que, según nos trasladan plataformas y organizaciones, han visto cómo sus citas eran canceladas: un millón y medio. Detrás de esas cancelaciones no hay cifras, sino personas, especialmente enfermos que han visto cómo sus tratamientos se aplazaban (...) y en sanidad, aplazar es llegar tarde", ha concluido.