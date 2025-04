García insisten en que la reforma del Estatuto Marco acabará con la precariedad, la temporalidad y las guardias 24 horas

MADRID 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha subrayado que la reforma del Estatuto Marco acabará con la precariedad, la temporalidad y las guardias de 24 horas, todo ello en un momento en el que el Ministerio se encuentra negociando con sindicatos y organizaciones de médicos sobre los puntos a incluir en el documento.

"Máximo respeto a todas sus reivindicaciones porque todos lo estamos trabajando de la mano de los profesionales. Lo que les estamos defendiendo es de su legado, de sus recortes y de su arrogancia (...) Estamos reformando el Estatuto Marco, que va a acabar con la precariedad, la temporalidad y las guardias de 24 horas", ha expresado García durante una Sesión Plenaria del Senado.

Durante el pleno, la senadora popular María Patricio Zafra ha preguntado a García la razón por la que "culpa a la profesión médica de las deficiencias en el funcionamiento de la sanidad pública".

García ha afirmado que nunca ha "culpado" ni "señalado" a los profesionales sanitarios, tras lo que ha acusado a la senadora de hacer una formulación con una "flagrante mentira", y de ser el propio Partido Popular el que ha practicado el "abuso" de todos los profesionales.

"Señora Patricio, me repite exactamente la misma pregunta. Debe ser que le ha cogido gusto hacer ridículo. Lo primero es que esta pregunta tiene menos coherencia que si viéramos a un integrante de Vox entrar en un congreso científico. Pero es que, además, su formulación, lejos de no pasar ningún filtro de ninguna cámara, porque no solamente tiene una valoración y un juicio de valor, sino que es que tiene una flagrante mentira", ha agregado la ministra.

La senadora Patricio ha insistido en que García se ha dedicado a "señalar con el dedo" a los miles de médicos que se han manifestado en su contra por el contenido del borrador del nuevo Estatuto Marco, pues consideran que empeora sus condiciones y que no cumple con sus demandas.

"Su obra maestra, un borrador del Estatuto Marco que es un ataque directo a los profesionales sanitarios, convirtiendo la vocación en servidumbre, la estabilidad en precariedad y el respeto en sumisión. Su borrador culpa y señala a quienes sostienen el sistema sanitario con su esfuerzo diario (...) Usted, más que de sumar, es de restar. De restar mérito a los profesionales, dividir responsabilidades y multiplicar los problemas", ha declarado Patricio.

Tras ello, la ministra ha devuelto la acusación de señalar a los médicos al afirmar que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a la que se ha referido como 'Lady Quirón', "dijo que los médicos no arriman el hombro, que están boicoteando la sanidad porque ponían un cartel que ponía Viva la Sanidad Pública, y que decían que no cogían el teléfono en plena pandemia".

Asimismo, ha recordado que este fin de semana se han manifestado "decenas de miles de personas" en Sevilla y en Santiago de Compostela por la sanidad pública, donde la responsabilidad autonómica recae sobre gobiernos del PP.