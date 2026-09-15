García pide explicaciones a la Comunidad de Madrid por la aparente alteración de las listas de espera del Ramón y Cajal

La ministra de Sanidad, Mónica García, actualiza los datos y presenta las políticas de prevención frente al suicidio, en el Ministerio de Sanidad, a 10 de septiembre de 2026, en Madrid (España). El acto coincide con el Día Mundial para la Prevención del S - Diego Radamés - Europa Press

MADRID 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha pedido explicaciones a la Consejería de Sanidad de Madrid ante la "aparente alteración" de los datos de las listas de espera quirúrgicas en el Hospital Ramón y Cajal.

García ha publicado en su cuenta de la red social 'X' la carta remetida a la Consejería de Sanidad madrileña para reclamar explicaciones por la información adelantada por 'El País', que ha indicado que dos jefes médicos del centro hospitalario rebajaron la gravedad de los pacientes para mejorar el balance de sus listas de espera para cirugías a espaldas de los cirujanos

En la misiva, la ministra requiere información sobre lo sucedido o "su posible replicación en otros centros", así como de las medidas llevadas a cabo para resolverlo.

Asimismo, ha solicitado "garantías" sobre las labores de control y supervisión de las lista de espera por parte de la Consejería, y de la "veracidad de los datos" remitidos al Ministerio de Sanidad a través del sistema Nacional de Salud.

Así, Mónica García ha recordado que el artículo 40 de la Ley General de Sanidad atribuye a la Administración General del Estado el establecimiento de sistemas de información sanitaria y la realización de estadísticas de interés general que "garanticen la información y la comunicación recíprocas" entre la Administración sanitaria del Estado y las de las comunidades autónomas.