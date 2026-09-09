García señala que el estatuto médico "puede tener cabida una vez que se haga el estatuto para todos los profesionales"

La ministra de Sanidad, Mónica García, interviene durante una sesión plenaria en el Congreso de los Diputados, a 9 de septiembre de 2026, en Madrid (España). El Gobierno se enfrenta a la primera sesión de control tras el inicio de curso, coincidiendo con - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha indicado que el Estatuto Médico propio "puede tener cabida una vez que se haga el estatuto para todos los profesionales" con la aprobación del Proyecto de Ley de Estatuto Marco en el Congreso de los Diputados.

Un texto específico para los médicos es posible si la norma para todos los sanitarios obtiene luz verde en sede parlamentaria, pero "no sobre sus cenizas", ha señalado en el Pleno de la Cámara Baja y en respuesta a una pregunta al respecto por parte del miembro del Grupo Parlamentario Vasco, Joseba Andoni Agirretxea.

García ha recordado que el informe sobre el Estatuto Marco facilitado por el País Vasco "fue favorable" y ha negado que se haya aprobado en Consejo de Ministros sin consenso, por lo que ha pedido no deslegitimar "los acuerdos con Comisiones Obreras (CCOO), con la Unión General de Trabajadores (UGT), con la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) y con el Sindicato de Enfermería (SATSE), que son los legítimos representantes de los profesionales en la mesa del ámbito".

Junto a ello, ha asegurado que el hecho de que la norma pueda ser debatida en el Parlamento "es una buena noticia". "El Gobierno hace propuestas y se abre a las enmiendas", ha asegurado, para añadir que ello también es positivo, "excepto para quienes quieran eludir sus responsabilidades".

"Les invito a abrir un intergrupo de trabajo aquí, en el Congreso de los Diputados, para el estudio del marco normativo y de las condiciones de trabajo de los médicos", ha insistido, al tiempo que ha recordado que se ha hecho "todo lo posible" para "parar las huelgas".

EL PP DENUNCIA QUE SE HAN CONTABILIZADO SUSTITUCIONES COMO REFUERZOS SANITARIOS EN CEUTA

Por otra parte, la ministra también ha contestado a una pregunta realizada por la integrante del Partido Popular (PP), Carmen Fúnez, quien ha denunciado que lo hecho por García en el abordaje de la crisis migratoria ha sido "acusar a los ceutíes de xenófobos". Además, ha señalado que "los refuerzos allí no se han visto" y que se están contabilizando como tal "los contratos de sustitución" de profesionales.

"Han sido las comunidades autónomas, todas, también las del PP, las que han puesto las 45.000 dosis de vacunas necesarias para Ceuta", ha agregado, tras lo que ha expuesto que Sanidad "estaba incumpliendo la estrategia de vacunas", ya que "no tenía reserva estratégica", e incluso está "incumpliendo los plazos para poner las vacunas".

Al respecto, García ha enfatizado que "las vacunas no son del PP, las vacunas son de los pacientes", y ha manifestado que las comunidades autónomas 'populares' se han negado a "albergar y alojar a los niños y niñas como manda la ley", así como "a facilitar esos espacios humanitarios" para atender a la población migrante.

"Sabemos que esto no ha sido una invasión porque hemos visto las partes asistenciales", ha insistido, citando ejemplos como el de "madres con sus hijos en flotador" acudiendo a los servicios sanitarios y "niñas que huyen de la miseria y el hambre".

Por contra, se ha preguntado si los miembros del PP "van a seguir usando la legítima preocupación y el miedo de los ceutíes para seguir hostigando a las personas migrantes, para seguir deshumanizándolas, para seguir alentando a las agresiones a los periodistas y para seguir engordando las urnas de Vox".