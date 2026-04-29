La ministra de Sanidad, Mónica García, durante una sesión plenaria en el Congreso, a 29 de abril de 2026, en Madrid (España). La sesión de control se centra en la política económica, la gestión de fondos europeos y la situación territorial. Los grupos par - César Vallejo Rodríguez - Europa Press

MADRID, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha tachado de "indecente" e "irresponsable" que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, atribuya a la huelga de médicos el aumento de las listas de espera en la sanidad pública, y le ha recordado que la mayor parte de esos pacientes proceden de comunidades autónomas gobernadas por su partido.

"Es de muy poca responsabilidad que el señor Feijóo, que tiene el gobierno de 11 comunidades autónomas, que deben de generar el 80% de la lista de espera de este país, que han subido desde que están estos consejeros y consejeras, decir que la culpa de las listas de espera es de la huelga", ha señalado en respuesta a la intervención del líder popular en la sesión de control en el Congreso.

García ha reprochado a Feijóo que, pese a dirigir once gobiernos autonómicos, "intente esquivar el bulto" y culpar al Ejecutivo central de un problema cuya gestión es competencia de las comunidades desde 2001. Ha subrayado que en territorios como la Comunidad de Madrid "ya había una de cada siete personas en lista de espera antes de las huelgas" y ha acusado al PP de haber permitido que se disparen en los últimos años.

"Intentar, como no, culpabilizar al Gobierno de España de su mala gestión, me parece no solamente indecente, sino que también me parece irresponsable", ha afirmado.

La ministra ha insistido en que la huelga tiene un seguimiento "muy dispar" según las autonomías, con porcentajes que oscilan entre el 1 y el 12 por ciento y un impacto diferente si afecta a quirófanos o a consultas; no obstante no ha podido confirmar el dato dado por Feijóo sobre un aumento en las listas de espera de hasta los 2 millones de personas durante la huelga de médicos.

"Yo no tengo esos datos tan afirmativos", ha señalado, antes de lamentar que el líder del PP use las demoras asistenciales "para hacer oposición" en lugar de aportar soluciones desde los gobiernos regionales. Además, García ha defendido que el Gobierno ha incrementado la financiación sanitaria a las comunidades y ha puesto en marcha una reforma del Estatuto Marco que recoge las principales demandas laborales de los médicos, mientras, según ha dicho, el PP "no ha puesto ni una solución encima de la mesa".

Por otro lado, la ministra ha señalado que siente apoyada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ante las peticiones de dimisión y cese. "Estamos hablando constantemente, no solamente con Moncloa, y somos conscientes también de cuáles son el marco en el que nos estamos moviendo de ataque constante al Gobierno de España", ha explicado.