GEICAM identifica dos biomarcadores asociados a un peor pronóstico en cáncer de mama metastásico

Archivo - Un paciente siendo sometido a radioterapia con un acelerador lineal. - VLADISLAV STEPANOV/ ISTOCK - Archivo

MADRID, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Grupo GEICAM de Investigación en Cáncer de Mama ha presentado en el Congreso de la Sociedad Europea de Oncología Médica (ESMO 2026), celebrado en Madrid del 23 al 27 de octubre, la evaluación el potencial de dos biomarcadores, el ADN tumoral circulante (ctDNA) y la actividad de la timidina quinasa (TKa), para identificar pacientes con cáncer de mama metastásico RH+/HER2- con mayor riesgo de progresión y menor supervivencia.

El análisis de 903 muestras de 187 pacientes ha mostrado que un mayor número de mutaciones en el ctDNA y una TKa elevada al inicio del tratamiento se han asociado, de forma independiente, con un peor pronóstico. La combinación de ambos biomarcadores ha permitido identificar un subgrupo de alto riesgo, equivalente al 7% de las pacientes, con mayor probabilidad de progresión durante el primer año.

En este grupo, la mediana de supervivencia global ha sido de 33,3 meses, frente a 69,9 meses en el resto. Además, se ha observado un aumento de las mutaciones en ESR1 y TP53 en el momento de la progresión, lo que ha aportado información sobre la evolución de la resistencia al tratamiento. Estos resultados respaldan el potencial de los biomarcadores circulantes para mejorar la evaluación del riesgo y avanzar en la investigación de tratamientos más personalizados.

Un segundo análisis del ensayo FLIPPER, con 189 pacientes y una mediana de seguimiento de 59 meses, ha confirmado el beneficio clínicamente significativo en supervivencia libre de progresión de la combinación de palbociclib y fulvestrant frente a placebo y fulvestrant como tratamiento de primera línea en mujeres posmenopáusicas con cáncer de mama avanzado RH+/HER2- sensible a la hormonoterapia. No obstante, no se han observado diferencias estadísticamente significativas en supervivencia global.

POTENCIAL DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL

La aplicación de inteligencia artificial a la selección de tratamientos también ha ocupado un lugar destacado entre las investigaciones presentadas por GEICAM. El modelo de inteligencia artificial Caris CapeAI analiza las características moleculares de los tumores para identificar a las pacientes con cáncer de mama con receptores de estrógenos positivos (RE+) que podrían obtener mejores resultados con capecitabina, un fármaco de quimioterapia. El objetivo es avanzar hacia una selección más personalizada de los tratamientos, teniendo en cuenta que no todas las pacientes responden de la misma manera a un mismo medicamento.

Los resultados muestran que, entre las pacientes de la cohorte RE+ de Caris, los pacientes clasificados por el modelo como potenciales respondedores presentaron un mayor tiempo hasta el siguiente tratamiento y una supervivencia global más prolongada que los clasificados como no respondedores.

La evaluación externa en 59 pacientes del ensayo PEARL de GEICAM (GEICAM/2013-02), un estudio en cáncer de mama metastásico RH+/HER2-, mostró una mayor supervivencia libre de progresión en el grupo de potenciales respondedores: 16,6 frente a 7,3 meses. En esta cohorte no se observaron diferencias estadísticamente significativas en supervivencia global.

Estos datos demuestran el potencial de la inteligencia artificial para ayudar a predecir qué pacientes podrían obtener mejores resultados con capecitabina, aunque todavía es necesario seguir investigando su utilidad para orientar las decisiones terapéuticas en la práctica clínica.

Los resultados muestran que las pacientes con resistencia endocrina primaria, es decir, aquellas que han recaído durante los dos primeros años de hormonoterapia, presentan peores resultados clínicos. Su mediana de supervivencia libre de progresión ha sido de 7,5 meses, frente a 12,8 meses en pacientes con resistencia secundaria y 21,8 meses en aquellas con enfermedad sensible a la hormonoterapia. Las medianas de supervivencia global han sido de 35, 46,4 y 56,3 meses, respectivamente.

Finalmente, GEICAM también ha participado como colaborador con autoría científica en otras investigaciones internacionales presentadas en el Congreso de ESMO. Entre ellas destaca el ensayo de fase III NATALEE, los resultados del seguimiento a seis años muestran una reducción del 19,1% en el riesgo de muerte frente a la terapia endocrina sola. Además, el beneficio en supervivencia global continúa aumentando con el tiempo y se mantiene años después de finalizar el tratamiento. La diferencia absoluta en supervivencia libre de enfermedad invasiva alcanza el 5,3% a los seis años, frente al 4,1% a los cinco años.