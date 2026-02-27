El gerente del CNIO presenta su renuncia tras las acusaciones de presunto acoso

Archivo - Sede del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO), que ha desarrollado un procedimiento para la detección precoz del cáncer de páncreas, en Madrid (España), a 13 de mayo de 2020. - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Patronato del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) ha anunciado este viernes que el gerente, José Manuel Bernabé, ha presentado su renuncia, tras las acusaciones de presunto acoso a la exsecretaria general, Laura Muñoz.

"Reunido el patronato en su sesión extraordinaria del 27 de febrero de 2026 ha quedado informado de la renuncia del gerente del CNIO, así como de un escrito firmado por 27 jefes de grupos de investigación del centro relativo a la gestión del mismo", ha detallado en un comunicado.

Así, ha señalado que se celebrará una nueva reunión "a la mayor brevedad posible" para analizar la situación actual y el futuro del centro.