GeSIDA apunta que el VIH ha pasado de ser un reto clínico a un reto social por el estigma que persiste

La presidenta del Grupo de Estudio del Sida (GeSIDA) de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica (SEIMC), María Velasco, ha apuntado este lunes que el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) ha pasado de ser un reto clínico a un reto social, pues en la actualidad se han logrado "hitos extraordinarios" de tratamiento a largo plazo, mientras que el estigma y la discriminación sigue persistiendo.

"Estamos en un momento (...) en el que la infección por VIH no es tanto un reto clínico como un reto social, y en este reto social tenemos que poner en valor que se han conseguido hitos extraordinarios de tratamiento súper eficaces, a largo plazo, prevención combinada, supervivencia... Pero nos falta borrar el miedo, el estigma, la discriminación", ha afirmado Velasco en un acto celebrado en el Congreso de los Diputados con motivo del 30 aniversario de la organización.

Durante la jornada también se ha presentado la exposición 'Ternura, besos y abrazos contra el estigma', con la que GeSIDA invita a reflexionar sobre el impacto del estigma social en las personas que viven con VIH, reivindicando la necesidad de promover una mirada basada en la empatía, la proximidad y el reconocimiento de derechos.

El secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, ha destacado los avances logrados en los últimos 30 años en la lucha contra el VIH, y que el fin de la pandemia por esta enfermedad no llegará por un "día que lo decreten", sino que va a ocurrir de forma progresiva, conforme deje de verse como una preocupación global de salud pública.

"Cuando dejemos de tener en países como el nuestro episodios en los cuales el estigma y la discriminación siga siendo una realidad (...) estaremos acabando con el VIH, y cuando consigamos que las innovaciones terapéuticas no solamente sean innovaciones terapéuticas para el norte global, sino que también sean una realidad de acceso en el sur global, también estaremos acabando con el VIH", ha agregado.

El evento también ha contado con la participación del primer presidente de GeSIDA y jefe del Servicio de Enfermedades Infecciosas del Hospital Universitario Ramón y Cajal, Santiago Moreno, quien ha subrayado que el hito "más importante" en la lucha contra el VIH ha sido la introducción del tratamiento antirretroviral supresivo, que "cambió el pronóstico" de vida de los pacientes, al transformar una enfermedad "fatal a corto plazo" en una de carácter crónico.

"Para mí es igualmente importante, y marca también otro punto de inflexión, es cuando entendimos que la carga viral suprimida, estar indetectable, se asociaba a no transmitir (...) la vida de las personas con VIH pasó a ser una vida más normal", ha agregado.

LA IMPORTANCIA DEL ACTIVISMO

Por su parte, el director médico para España de ViiV HealthCare, José Emilio Martín Herrero, ha manifestado que el factor "más determinante" en los avances logrados se encuentra el activismo comunitario, que "sigue siendo el motor que ha hecho posible" la movilización de recursos y voluntades, así como la transformación en la investigación clínica, los cambios regulatorios y acelerar el descubrimiento y el desarrollo de nuevos antivirales.

De forma parecida se ha pronunciado el director de Apoyo Positivo, Jorge Garrido, quien ha subrayado que los avances clínicos se han ido acompañando de progreso en materia de derechos y dignidad de los pacientes.

"Durante muchos años, vivir con VIH ha significado vivir en silencio, vivir sin derechos no solo sociales, sino laborales. Y precisamente la visibilidad, el trabajo comunitario, es el que ha dado acceso a esos derechos laborales (...) El acceso universal al tratamiento del VIH es uno de esos hitos que también marca los derechos sociales de las personas con VIH", ha añadido.

Aunque ha reconocido el esfuerzo realizado por mantener este acceso universal en España, ha lamentado que "todavía existen muchas comunidades autónomas que establecen barreras administrativas" para algunos colectivos, como los migrantes, lo que les impide tener acceso a los tratamientos.

EL RETO DE IMPLANTAR LA IGUALDAD DE ACCESO EN TODA ESPAÑA

La responsable de la Unidad de Enfermedades Infecciosas del Hospital Virgen de la Victoria de Málaga, Rosario Palacios, ha señalado que uno de los principales retos en España tiene que ver con implantar la igualdad de acceso a tratamientos en todas las comunidades, así como garantizar el acceso a las personas más vulnerables, como los migrantes, las mujeres y las personas de mayor edad.

Entre estos retos también se encuentran el de informar a la sociedad y los profesionales de la salud, de forma que se evite la desinformación y los estigmas sobre el VIH no solo a nivel social, sino también en los diferentes centros sanitarios

La vocal de CESIDA y presidenta de Apoyo Positivo, Reyes Velayos, ha expuesto que otro de los desafíos tienen que ver con el cuidado integral de la cronicidad y la calidad de vida de los pacientes, siendo necesario trabajar no solo en lograr una carga viral indetectable, sino también en priorizar la detección y el manejo proactivo de las comorbilidades asociadas al envejecimiento y al propio VIH, con especial énfasis en la salud mental.

Para la directora de Asuntos Médicos y líder médico de VIH de Gilead, Cristina de Álvaro, las principales prioridades pasan por seguir mejorando el diagnóstico, pues más de la mitad de los nuevos casos son detectados de forma tardía.

Asimismo, se debe asegurar el acceso y la retención de pacientes en el sistema, y seguir trabajando en estrategias y modelos centrado en el bienestar de la persona, y no solo en la indetectabilidad del VIH.

El director médico del Área de VIH, Infecciosas y Oftalmología de MSD, Manuel Cotarelo, ha destacado la necesidad de garantizar que la innovación llegue de forma "rápida y equitativa" a los pacientes, y que todo ello depende de la industria, de la administración y de las entidades comunitarias.

"Tenemos que trabajar todos juntos para hacer una innovación sin barreras, tratar de eliminar las barreras administrativas que lo único que generan son inequidades en el territorio y, como digo, incorporar los determinantes sociales en la salud", ha aseverado.