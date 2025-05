GeSIDA insta a las administraciones a promover "aún más" la prueba del VIH en España

MADRID 21 May. (EUROPA PRESS) -

El Grupo de Estudios del Sida de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica (GeSIDA) insta a las administraciones a promover y facilitar, "aún más", el diagnóstico del VIH, que, a su juicio, "sigue siendo muy tardío en España".

Así se ha mostrado GeSIDA en el marco de la celebración de la European Testing Week (Semana Europea de la Prueba, 19-26 de mayo) que promueve el cribado conjunto del VIH y las hepatitis virales.

El Grupo subraya que en España aún se diagnostican alrededor de 3.000 nuevos casos de VIH al año y casi el 50 por ciento de ellos se detectan de forma tardía, lo que asegura que dificulta el control de la epidemia. Además, se estima que aproximadamente el 7,5 por ciento de las personas con VIH desconocen su infección, algo que "empeora el pronóstico de su enfermedad e incrementa el riesgo de transmisión".

"Facilitar el diagnóstico es fundamental para evitar el estigma. Y evitar el estigma es fundamental para favorecer el diagnóstico. Actualmente se produce una retroalimentación negativa entre las barreras de acceso a la prueba y el miedo a sufrir el estigma del VIH contra la que es básico luchar. Hay que salir de ese círculo vicioso", afirma la presidenta de este Grupo de Estudio, Rosario Palacios.

El Grupo advierte de que, pese a que la prueba diagnóstica es gratuita, rápida y confidencial, algunas personas en riesgo no perciben facilidades para realizarse el test, "una percepción muy condicionada por el miedo al estigma", apunta.

"De ahí, la necesidad crucial de promover todas las facilidades necesarias para que las personas con dudas puedan hacerse la prueba sin sentirse por ello señaladas o avergonzadas", añade GeSIDA.

Actualmente, informa, se puede acceder al autotest sin receta en farmacias -aunque el resultado positivo deba ser posteriormente confirmado en un centro sanitario- y el test puede realizarse en Atención Primaria, servicios de Urgencias y Centros Comunitarios de Salud Sexual.

"Sería muy positivo establecer medidas que favorezcan la sensibilización y educación de la población al respecto, un poco con el espíritu de las grandes campañas de comunicación que se llevaron a cabo en España a finales del siglo XX", destaca la presidenta de GeSIDA, quien insiste en la necesidad de "educar para la prevención y el diagnóstico precoz".

Hace escasas semanas, el Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades (ECDC), fue el último en advertir que Europa no alcanzará los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) frente al VIH -así como frente a las hepatitis B y C, otras ITS y la tuberculosis- para 2030 debido a deficiencias en el diagnóstico y tratamiento.

CRIBADOS EN POBLACIÓN VULNERABLE

Para hacer aflorar los casos aún no detectados, desde GeSIDA se insiste en medidas que pasarían por implantar programas institucionales o incluso la realización de cualquier analítica de rutina para ofrecer una determinación de VIH en todas las personas, al menos una vez en la vida.

En este sentido, se pone el foco en los beneficios que conllevaría institucionalizar programas de cribado entre distintos colectivos de población, siguiendo la estela de iniciativas como el programa 'Deja tu Huella' de la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias (SEMES) en colaboración con la propia GeSIDA, y que ha permitido hacer serologías en los servicios de Urgencias de más de 160 hospitales españoles.

Para GeSIDA, especialmente beneficiosos podrían ser los cribados en colectivos más vulnerables y que en muchas ocasiones representan un reto para el sistema sanitario, como pueden ser las personas migrantes o las personas sin hogar. Casi el 50 por ciento de los nuevos contagios de VIH que se producen en España (49,8%) son entre personas migrantes.

"Son necesarios nuevos modelos de atención del VIH que enfaticen en el apoyo social para mejorar en la atención a las personas más vulnerables y el seguimiento a su situación serológica", subraya la presidenta de GeSIDA.

Desde GeSIDA también se aboga por flexibilizar y ampliar los criterios de acceso a la profilaxis pre-exposición (PrEP), medida incorporada a la Cartera Básica del SNS en 2019 y de la han sido ya beneficiaria más de 18.000 personas en este último lustro. La propuesta de este grupo pasa por ampliar los criterios de acceso a este tratamiento preventivo para beneficiar a más personas, incluyendo aquellas diagnosticadas de hepatitis C, aquellas que prevén cambios en su comportamiento sexual que aumenten su riesgo de infección o incluso a migrantes.