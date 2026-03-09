El Gobierno aprueba este martes el RD que garantiza la atención sanitaria a personas migrantes en situación irregular

Archivo - La ministra de Sanidad, Mónica García, durante una rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros, en el Palacio de La Moncloa, a 11 de marzo de 2025, en Madrid (España). El Gobierno ha aprobado hoy que Adif licite por 39 millon - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

MADRID 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Ministros aprobará este martes el Real Decreto (RD) que garantiza el acceso a atención sanitaria pública a personas extranjeras que viven en España sin residencia legal, eliminando de este modo barreras administrativas, según ha publicado 'El Economista'.

De este modo, el Gobierno busca volver al modelo anterior a 2012, cuando el Ejecutivo presidido por Mariano Rajoy (Partido Popular) aprobó el Real Decreto-ley 16/2012, que limitó la universalidad del sistema sanitario, dejando fuera a las personas inmigrantes en situación irregular.

"El decreto establecerá la obligación para todas las comunidades autónomas de garantizar este acceso universal, con el fin de evitar desigualdades territoriales en la aplicación del derecho a la salud", recoge la noticia.

Asimismo, apunta que, desde Sanidad, han destacado que este RD responde a un enfoque de salud pública y de derechos fundamentales, ya que la exclusión sanitaria puede generar mayores riesgos tanto para las personas afectadas como para el conjunto de la población.

El proyecto de Real Decreto que salió a audiencia e información pública el pasado septiembre también indicaba el objetivo de extender el derecho a asistencia sanitaria con cargo a fondos públicos a las personas españolas de origen que viven en el extranjero durante sus desplazamientos temporales a España, así como para los familiares que les acompañen.