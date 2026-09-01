La portavoz del Gobierno y ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, durante la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, a 25 de agosto de 2026, en Madrid (España). El Consejo de Ministros ha aprobado este martes 25 de agosto - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Gobierno y ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha anunciado el reparto de más de 50 millones de euros a las comunidades autónomas (CCAA) y al Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA) para diferentes programas del Sistema Nacional de Salud (SNS).

"El Consejo de Ministros ha autorizado la propuesta de distribución de 50,27 millones de euros entre las CCAA e INGESA para el desarrollo de distintos programas del SNS", ha concretado en la rueda de prensa tras la primera reunión de este órgano tras la inactividad de agosto.

Según ha puesto de manifiesto Saiz, esta cantidad a distribuir será destinada a "políticas de cohesión sanitaria, de mejora de la calidad y de la seguridad en la obtención y trasplante de órganos" y a "optimizar los sistemas de información gestionados por la Organización Nacional de Trasplantes (ONT)".