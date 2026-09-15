Archivo - Imagen del Hospital Universitario de Ceuta. - INGESA - Archivo

MADRID 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Ministros ha autorizado los límites establecidos en el artículo 47 de la Ley General Presupuestaria para que el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA) pueda adquirir durante 2026 compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros, entre ellos para inversiones en el Hospital Universitario de Ceuta.

De este modo, el acuerdo permitirá financiar obras en el Centro Nacional de Dosimetría, así como la renovación tecnológica del Centro de Proceso de Datos (CPD) del Hospital Universitario de Ceuta y otros equipamientos tecnológicos.

El Instituto Nacional de Gestión Sanitaria tiene previsto tramitar en el Capítulo VI 'Inversiones Reales' del Programa 2123 'Atención Especializada' expedientes de contratación por valor de 6,6 millones de euros y de tramitación anticipada por importe 6,7 millones de euros.

Según informa el Ministerio de Hacienda, entre las actuaciones previstas destacan inversiones destinadas a la modernización de infraestructuras tecnológicas, incluyendo la adquisición y renovación de licencias de 'software', la compra de equipos informáticos y ordenadores de alto rendimiento, la actualización de redes y comunicaciones, la incorporación de nuevas funcionalidades en los sistemas de información sanitaria y el refuerzo de la seguridad de la información y la protección de datos.

Asimismo, se contempla la continuidad de los proyectos de digitalización y la implantación de herramientas vinculadas a la inteligencia artificial y a la gestión de proyectos tecnológicos.

Las actuaciones se concentran, principalmente, en tres ámbitos. En primer lugar, la mejora y adecuación de las infraestructuras vinculadas al Centro Nacional de Dosimetría, incluyendo actuaciones necesarias para la puesta en funcionamiento de la nueva sede y de los sistemas tecnológicos asociados.

En segundo lugar, la propuesta incorpora inversiones específicas para el Hospital Universitario de Ceuta. Por una parte, se implantará un sistema automatizado de gestión logística de materiales sanitarios que permitirá optimizar los procesos de almacenamiento y reposición, mejorar la trazabilidad de los consumos y aumentar la eficiencia en la gestión de recursos. Por otra, se abordará la renovación tecnológica de su Centro de Proceso de Datos (CPD), sustituyendo equipamientos obsoletos y reforzando la capacidad, seguridad, resiliencia y disponibilidad de las infraestructuras tecnológicas que soportan los servicios asistenciales.

En tercer lugar, se contempla la ejecución de diversas inversiones de carácter tecnológico que incluyen, entre otras, la adquisición y renovación de licencias de 'software', la compra de equipamiento informático, la renovación de ordenadores y otros dispositivos tecnológicos, la mejora de las redes y comunicaciones. Asimismo, se prevén actuaciones relacionadas con la ciberseguridad, la protección de datos y el impulso de los proyectos de digitalización del organismo, incluyendo iniciativas ligadas a la inteligencia artificial.