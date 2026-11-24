(I-D) La ministra de Igualdad, Ana Redondo; la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz; la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz, y el ministro de Hacienda, Arcadi Esp - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

MADRID, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el nuevo Estatuto de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), que sustituye al vigente desde 2011, crea una Dirección Adjunta y refuerza las competencias del organismo en materia de disponibilidad de medicamentos y elaboración del listado de medicamentos estratégicos.

Entre las principales novedades, el Estatuto crea una Dirección Adjunta y un Departamento de Tecnologías de la Información, además de reorganizar los comités de la Agencia. En concreto, incorpora el Comité del Plan Nacional frente a la Resistencia a los Antimicrobianos y el Comité de Partes Interesadas, suprime el Comité de Seguridad de Medicamentos Veterinarios y modifica la composición de otros órganos.

El Comité de Partes Interesadas será un órgano de interlocución estable con pacientes, ciudadanía, profesionales sanitarios e industria. Permitirá establecer vías de colaboración y favorecer la participación de estos colectivos en las actividades de la AEMPS, así como reforzar la transparencia y la rendición de cuentas.

Entre las competencias que recoge el Estatuto figuran desarrollar iniciativas para conocer los problemas de disponibilidad de medicamentos y elaborar el listado de medicamentos estratégicos. La norma también actualiza los requisitos de acreditación de los comités de ética de investigación con medicamentos.

Además, el nuevo estatuto explicita las nuevas funciones que asume la AEMPS con respecto a la nueva normativa de evaluación de tecnologías sanitarias. Esto incluye la categorización del beneficio clínico relativo de los medicamentos de uso humano frente a las alternativas disponibles y la participación en una evaluación coordinada que incorpore las evaluaciones clínicas conjuntas europeas