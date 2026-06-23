El Gobierno reparte más de 21 millones de euros para impulsar los programas de lucha contra las drogas

(I-D) El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy; la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz; y el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López; - Fernando Sánchez - Europa Press

MADRID 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el reparto de 21.281.080 euros entre las comunidades y ciudades autónomas para seguir impulsando los programas derivados del Plan Nacional sobre Drogas, incluyendo estrategias de intervención dirigidas a la prevención, la rehabilitación y reinserción, entre otras.

Según ha informado el Ministerio de Sanidad en un comunicado, los criterios de reparto y la distribución resultante ya fueron aprobados por la Comisión Sectorial el pasado 20 de mayo. Los fondos se distribuyen en cinco conceptos presupuestarios clave para cubrir todas las áreas de la Estrategia Nacional sobre Adicciones.

En concreto, 4.678.150 euros van destinados a programas de prevención de drogodependencias; 1.479.640 a programas dirigidos a toxicómanos con problemas jurídico-penales, con el objetivo de contribuir a su rehabilitación y reinserción; y 1.662.650 a apoyar la labor del Observatorio Español de las Drogas y las Adicciones en la recogida y análisis de datos sobre indicadores de tratamiento, urgencias y mortalidad.

Asimismo, 3.860.640 euros están dedicados a cubrir gastos generales derivados de los programas autonómicos de la Estrategia Nacional, mientras que los 9,6 millones de euros restantes se aplicarán a actividades diversas en aplicación de la normativa vigente sobre el fondo de bienes decomisados, Ley 17/2003, de 29 de mayo.

DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS ENTRE CCAA

Sanidad ha explicado que la distribución de los fondos se ha realizado siguiendo criterios técnicos que incluyen la población de hecho, la dispersión poblacional, el apoyo a estructuras de coordinación y variables específicas como las admisiones a tratamiento o la mortalidad registrada en los últimos cinco años.

Por CCAA, Andalucía ha recibido un total de 3.320.640,90 euros; Aragón, 929.407,99; Asturias, 668.345,55; Baleares, 606.024,18; Canarias, 991.095,84; Cantabria, 432.182,61; Castilla-La Mancha, 1.172.018,32; Castilla y León, 1.492.350,33; Cataluña, 2.917.795,39; Comunidad Valenciana, 1.929.483,02; Extremadura, 849.361,31; Galicia, 1.174.529,61; Madrid, 2.770.214,28; Murcia, 753.725,78; La Rioja, 347.025,40; Ceuta, 166.079,65; Melilla, 133.771,66; Navarra, 246.518,69; y País Vasco, 380.509,49.

"Este acuerdo reafirma la colaboración estable entre el Ministerio de Sanidad y las administraciones autonómicas para abordar la problemática de las adicciones de manera integral y coordinada", ha concluido la cartera sanitaria.