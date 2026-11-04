El grupo de expertos de la OMS recomienda incorporar dos nuevas vacunas candidatas contra el ébola a un ensayo clínico

Archivo - GOMA, June 5, 2026 -- Medical workers put on protective suits in Goma, the Democratic Republic of the Congo (DRC), on June 4, 2026. Confirmed Ebola cases in the Democratic Republic of the Congo (DRC) have risen to 381, including 63 deaths, Heal - Xinhua / Xinhua News / Europa Press / ContactoPhot

MADRID, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los grupos de expertos convocados por la Organización Mundial de la Salud (OMS) han recomendado incorporar dos nuevas vacunas candidatas contra el ébola al ensayo clínico 'Tumaini', que se está llevando a cabo en la República Democrática del Congo (RDC).

Esta recomendación supone la primera vez que se evaluarán, durante un brote de la enfermedad, vacunas diseñadas específicamente para proteger frente al virus Bundibugyo, responsable del brote actual.

Las dos vacunas candidatas son ChAdOx1, desarrollada por la Universidad de Oxford en colaboración con el Serum Institute of India, y la vacuna de ARN mensajero mRNA-1469, de Moderna. El Grupo Asesor Técnico independiente de la OMS sobre Priorización de Vacunas Candidatas ha recomendado esta semana que ambas se sometan a una evaluación clínica adicional, basándose en las evidencias preclínicas y clínicas iniciales disponibles.

De este modo, las vacunas candidatas se incorporarán al ensayo una vez obtenidas las autorizaciones nacionales correspondientes. "El hecho de que estas vacunas estén listas para entrar en ensayos clínicos demuestra el poder de la ciencia y la colaboración", ha señalado el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

"Quiero agradecer a los científicos, los trabajadores sanitarios y los colaboradores de la RDC y de todo el mundo que han hecho posible llegar hasta aquí, y especialmente a las personas que participan en el ensayo. Su participación generará pruebas fundamentales que podrían contribuir a salvar vidas. Las vacunas por sí solas no acabarán con este brote, pero podrían convertirse en una nueva herramienta muy eficaz para ayudar a controlarlo", ha añadido Tedros.

El Instituto Nacional de Investigación Biomédica, el organismo nacional de investigación biomédica y salud pública de la RDC, dirige el ensayo de vacunas con el apoyo de la Universidad de Amberes (Bélgica), la OMS, Epicentre, Médicos Sin Fronteras, el Instituto de Medicina Tropical de Amberes y los Centros Africanos para el Control y la Prevención de Enfermedades (Africa CDC).

Según la OMS, el rápido desarrollo de estas vacunas candidatas ha sido posible gracias a las inversiones de la Coalición para las Innovaciones en Preparación ante Epidemias (CEPI).

El ensayo 'Tumaini' está diseñado para evaluar varias vacunas candidatas en un único estudio mediante una estrategia de vacunación en anillo, que incluye a los contactos de personas con un diagnóstico confirmado de enfermedad por el virus Bundibugyo.

Este enfoque se basa en el modelo impulsado por la OMS y sus colaboradores durante el brote de ébola de África Occidental hace una década, cuando un ensayo realizado en Guinea demostró la eficacia de 'Ervebo' frente al virus del Ébola, también conocido como ebolavirus Zaire. 'Ervebo' es la primera vacuna que se está evaluando en el ensayo 'Tumaini' para determinar ahora su eficacia frente al virus Bundibugyo.

Por el momento, ya se han establecido cuatro anillos de vacunación y se están preparando varios más. Estos grupos incluyen a personas que han estado en contacto con pacientes que enfermaron o fallecieron a causa del ébola.

AVANZA EL ENSAYO SOBRE POSIBLES TRATAMIENTOS

Por otra parte, la investigación sobre posibles tratamientos también está avanzando. El ensayo 'PARTNERS, impulsado por la OMS y puesto en marcha en julio, está evaluando si el anticuerpo monoclonal MBP134, el antiviral remdesivir o la combinación de ambos pueden mejorar la supervivencia de los pacientes con un diagnóstico confirmado de enfermedad por el virus Bundibugyo.

Además, próximamente se incorporará maftivimab al ensayo para evaluar su posible uso como tratamiento. También está en marcha un estudio complementario de profilaxis posexposición con obeldevisir.

La OMS está apoyando la investigación durante el brote de enfermedad por el virus Bundibugyo a través de su Programa de Investigación y Desarrollo y su Programa de Emergencias Sanitarias. Este apoyo incluye la elaboración de protocolos de investigación, el asesoramiento estratégico y técnico, la coordinación entre los distintos colaboradores y el respaldo operativo para integrar estudios rigurosos y éticos en la respuesta al brote.

Se espera que los primeros resultados de los ensayos sobre tratamientos estén disponibles en los próximos meses, mientras que los resultados del ensayo de vacunas se prevén para principios de 2027.