Hallada por el CNIO una diana terapéutica que abre la puerta a prevenir metástasis cerebral y evitar recaídas - CNIO

MADRID, 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un equipo de científicos del grupo de Metástasis Cerebral del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) ha liderado un estudio por el que ha hallado una diana terapéutica que acerca el objetivo de prevenir la metástasis cerebral y evitar recaídas.

El trabajo, publicado en la revista especializada 'Cancer Cell', ha ahondado, de esta forma, en la metástasis, proceso por el que un tumor se disemina por el organismo y que se asocia a la mayoría de las muertes por cáncer. En concreto, ha estudiado las primeras fases del anidamiento de las células metastásicas en los órganos de destino, con lo que se ha descubierto que hay una etapa transitoria en la que las semillas de metástasis son especialmente vulnerables.

Además, los expertos, que iniciaron esta investigación hace seis años bajo el liderazgo del jefe del Grupo de Metástasis Cerebral del CNIO, Manuel Valiente, han concluido -a través de evaluaciones en ratones y en muestras humanas de metástasis cerebral- que las micrometástasis pueden ser eliminadas con tres fármacos, de los que dos ya están aprobados para otras indicaciones. A esta afirmación se ha llegado tras un trabajo colaborativo con más de 70 coautores de una veintena de instituciones españolas y de Reino Unido, Alemania, Francia y Estados Unidos.

Por tanto, los autores consideran que, además del valor de describir una fase de desarrollo de la metástasis que no se conocía, el estudio tiene implicaciones clínicas, ya que "abre posibles vías para evitar que la metástasis vuelva a reproducirse después de haber sido extirpada con cirugía", al tiempo que "permite pensar en un objetivo ansiado en la Oncología: atajar la metástasis en fase tan prematura que ni siquiera ha dado síntomas, lo que de facto equivaldría a prevenirla".

"Esto último aún no es posible porque no hay pruebas diagnósticas que delaten la presencia de micrometástasis, ni siquiera biomarcadores que alerten de riesgo", ha aclarado Valiente, para añadir, no obstante, que "haber descubierto una fase en que las metástasis incipientes son vulnerables abre una ventana de oportunidad para atacar la enfermedad antes de que aparezcan los síntomas".

A su juicio, el hallazgo representa "el inicio de la carrera por la prevención de la metástasis", ya que desvela "la existencia de una etapa adaptativa hasta ahora desconocida durante la colonización metastásica" e identifica "vulnerabilidades aprovechables para prevenir la progresión de la metástasis cerebral y las recaídas".

La investigación recoge que ya era conocido que las células cancerígenas colonizadoras que llegan a otro órgano deben adaptarse a un ambiente distinto del tumor del que provienen, el cual representa un entorno hostil por el que muchas células metastásicas mueren durante el proceso. La novedad ahora es que las células tumorales que sí sobreviven entran en un periodo que los autores han llamado 'pausa proliferativa', etapa en la que las células metastásicas buscan estrategias para sobrevivir en el nuevo ambiente y abandonan temporalmente su naturaleza agresiva.

DESCRITO EL MECANISMO MOLECULAR SUBYACENTE A LA 'PAUSA PROLIFERATIVA DE LAS CÉLULAS METASTÁSICAS

Con todo ello, el análisis, que se ha centrado en la metástasis cerebral, ha descrito el mecanismo molecular subyacente al lapso de quietud, así como la manera de bloquearlo, para que las células de la incipiente metástasis no consigan adaptarse al nuevo entorno y mueran. "Al analizar la biología de esas micrometástasis todavía clínicamente indetectables, identificamos los mecanismos moleculares activos", ha señalado al respecto el primer autor y miembro del grupo de Metástasis Cerebral, Pedro García-Gómez.

"Como existen fármacos cuyas dianas son precisamente esas moléculas, probamos tres de ellos en modelos animales", ha continuado, señalando que "han funcionado". Los medicamentos "acabaron con esas micrometástasis antes de que se convirtieran en metástasis detectables", ha puesto de relieve.

Ahondando en la validación llevada a cabo en muestras humanas, y una vez destacado el consorcio británico 'PEACE', un repositorio de ellas procedentes de tumores y obtenidas en pacientes ya fallecidos, Valiente ha indicado que, ha permitido conseguir "evaluar metástasis que no habían sido detectadas en pacientes, por ser demasiado pequeñas". Tras ello, el CNIO inició el tratamiento de muestras vivas a través del consorcio español 'RENACER', que es la Red Nacional de Metástasis Cerebral creada por el propio Valiente en 2021, confirmando los beneficios terapéuticos.

"Sabemos muy poco sobre la biología del proceso de diseminación del cáncer al cerebro en sus primeras etapas", ha reflexionado, por su parte, la miembro del UCL Cancer Institute de Londres (Reino Unido) e investigadora principal de 'PEACE', Mariam Jamal-Hanjani, quien ha agregado que, ante ello, el estudio puede transformar la capacidad "para intervenir con fármacos dirigidos y prevenir la progresión del cáncer microscópico en el cerebro". "Tiene el potencial de mejorar los resultados clínicos y la calidad de vida de los pacientes", ha explicado.

Los científicos han señalado que en una etapa posterior se ha mostrado que "lo que ocurre a escala molecular durante la fase vulnerable de las micrometástasis se parece a lo que pasa en la avanzadilla o frente de avance de las metástasis ya establecidas, en concreto, en las células metastásicas que se diseminan adhiriéndose a las paredes de los vasos sanguíneos que rodean a la metástasis".

"Podemos frenar los frentes invasivos de metástasis humanas usando los fármacos eficaces contra la 'pausa proliferativa'", ha incidido Valiente, al tiempo que ha declarado que el hallazgo sugiere que es posible aprovechar el conocimiento adquirido "para poder testar terapias preventivas usando una situación clínica relevante y sin una vía terapéutica clara, la prevención de la recaída después de la cirugía".

Por último, los investigadores han manifestado que el objetivo a medio-largo plazo es poner en marcha ensayos clínicos que evalúen la eficacia de los fármacos testados para prevenir la metástasis cerebral. No obstante, por ahora, se concentran en el trabajo previo de definir qué combinación de los medicamentos empleados genera el mayor beneficio terapéutico, además de que se está trabajando en la detección de biomarcadores que permitan identificar esas micrometástasis que con las técnicas actuales aún son indetectables.