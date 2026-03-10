HM CIOCC atendió en 2025 a más de 4.000 nuevos pacientes oncológicos y administró más de 14.200 tratamientos

Imagen de HM CIOCC. - HM HOSPITALES

HM Hospitales ha informado de que el Centro Integral Oncológico Clara Campal HM CIOCC atendió en 2025 a más de 4.000 nuevos pacientes, realizó más de 41.400 consultas oncológicas y administró más de 14.200 tratamientos de quimioterapia, unos datos que, según el Grupo, consolidan un modelo asistencial de alta complejidad basado en la medicina personalizada, el trabajo multidisciplinar y la toma de decisiones clínicas sustentadas en evidencia científica.

El Centro Integral Oncológico Clara Campal HM CIOCC, cuya ubicación principal se sitúa junto al Hospital Universitario HM Sanchinarro, está presente en los 9 hospitales del Grupo en Madrid y cuenta con sedes en Barcelona, Santiago de Compostela y Málaga.

"El modelo oncológico de HM CIOCC integra innovación terapéutica, investigación clínica y toma de decisiones personalizadas, basadas en datos y evidencia científica. Apostamos por una oncología donde cada caso se aborda desde la biología del tumor y el contexto del paciente, apoyándonos en tecnología avanzada, ensayos clínicos y el trabajo coordinado de equipos altamente especializados. Este enfoque nos permite ofrecer tratamientos cada vez más precisos y, al mismo tiempo, contribuir activamente al avance del conocimiento oncológico a nivel internacional", ha explicado el director de HM CIOCC, Antonio Cubillo.

Según Cubillo, cada vez más pacientes confían en el modelo del HM CIOCC por la rapidez en el acceso al especialista, las estrategias diagnósticas más ágiles y menos invasivas y la tecnología de última generación para detectar y tratar distintos tumores.

ENFOQUE MULTIDISCIPLINAR

El Grupo explica que la actividad clínica de HM CIOCC continúa creciendo sobre un modelo basado en unidades funcionales multidisciplinares que integran oncólogos médicos y radioterápicos, cirujanos, patólogos y especialistas de distintas áreas para ofrecer un abordaje personalizado en cada caso. Estas Unidades, apunta, también han reforzado su capacidad de diagnóstico y tratamiento personalizado, integrando oncología médica, cirugía oncológica y radioterapia avanzada con técnicas de caracterización molecular orientadas a ofrecer estrategias terapéuticas adaptadas a cada paciente.

En paralelo, el Grupo destaca que el área de diagnóstico hipertemprano ha experimentado una evolución al consolidarse como herramienta para diagnosticar a personas aparentemente sanas. Además, el uso combinado de técnicas de imagen avanzada y de pruebas moleculares de última generación permite anticipar decisiones terapéuticas y optimizar los resultados clínicos, reforzando la apuesta del centro por una oncología preventiva y de precisión, a lo que se suma la Unidad de Supervivientes del cáncer, ampliando la investigación más allá del tratamiento activo.

Durante 2025, en su sede central de Madrid, la mayor carga asistencial se concentró en tumores digestivos (28% de los casos), mama (cerca del 24%), genitourinarios (18%) y pulmón (en torno al 15 %). De manera paralela, el Servicio de Oncología Radioterápica mantuvo un elevado nivel de actividad con pacientes procedentes tanto de la red de HM Hospitales como de otros centros externos, afianzando su posicionamiento como referente en excelencia asistencial e innovación en radioterapia avanzada.

IMPULSO EN INVESTIGACIÓN Y TERAPIAS AVANZADAS

Aproximadamente el 80 por ciento de la actividad investigadora de HM CIOCC está centrada en el desarrollo de nuevos tratamientos oncológicos, mientras que el 20 por ciento restante se dedica a proyectos clínicos complementarios orientados a mejorar el conocimiento de la enfermedad y optimizar los abordajes terapéuticos. En esta línea, durante 2025 se han desarrollado de manera global casi 400 ensayos clínicos oncológicos, en los que han participado más de 450 pacientes.

El Grupo resalta que este impulso investigador se ha visto reforzado con la puesta en marcha, en el Hospital Universitario HM Montepríncipe e integrada en HM CIOCC, de la primera Unidad de ensayos clínicos en oncohematología pediátrica de la sanidad privada española.

"Esta iniciativa amplía la estrategia de investigación del Grupo en la especialidad, abarcando desde la investigación básica hasta el desarrollo de estudios clínicos. Además, se suma a la actividad que el centro ya desarrolla a través de la Unidad de ensayos clínicos de Fase I START (South Texas Accelerated Research Therapeutics), referente internacional en estudios oncológicos en fases tempranas y socio estratégico de HM Hospitales en el desarrollo de terapias emergentes", señala HM Hospitales.

CIRUGÍA ROBÓTICA E INNOVACIÓN QUIRÚRGICA

Asimismo, el Grupo subraya que el impulso de la cirugía robótica se ha consolidado durante 2025 como uno de los ejes de innovación quirúrgica del centro, reforzando un modelo asistencial orientado a la precisión terapéutica y a la mejora de los resultados clínicos. Estos abordajes permiten intervenir con mayor exactitud sobre estructuras anatómicas complejas, minimizando la agresión quirúrgica y favoreciendo una recuperación más rápida del paciente, aspectos clave para la oncología personalizada.

HM CIOCC dispone de los sistemas da Vinci SP, da Vinci Xi y HUGO RAS en el Hospital Universitario HM Sanchinarro (Madrid), a los que se suma el sistema quirúrgico da Vinci Xi en los hospitales HM Modelo (Galicia) y HM Nou Delfos (Barcelona).

"Nuestro objetivo es seguir posicionándonos como un centro de referencia internacional en medicina personalizada, capaz de trasladar los avances científicos a la práctica clínica real con rapidez y seguridad, ofreciendo a los pacientes acceso a terapias innovadoras y a un abordaje multidisciplinar que mejore sus resultados en salud y su calidad de vida", ha finalizado Cubillo.