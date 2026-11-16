El Hospital Memorial Publio Cordón realiza las primeras reparaciones mitrales con robot Da Vinci 5 en España

Archivo - Donación de corazón. - SCYTHER5/ISTOCK - Archivo

MADRID 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Memorial Publio Cordón de Pozuelo de Alarcón (Madrid) ha llevado a cabo con éxito las primeras reparaciones mitrales asistidas con el robot Da Vinci 5 en España, a través de dos intervenciones dirigidas por el director de su Unidad de Cirugía Cardíaca Robótica y Mínimamente Invasiva, el doctor Javier Gallego Poveda.

Según ha explicado, ambas cirugías se han ejecutado sin abrir el esternón y los pacientes evolucionan favorablemente. Así, el equipo ha practicado pequeñas incisiones en el costado para reparar la válvula mitral del corazón mediante cirugía cardíaca robótica, que se realiza en muy pocos centros hospitalarios europeos. En concreto, se ha empleado la quinta generación de la plataforma de 'Intuitive'.

"Estos dos casos son el resultado de un trabajo en cirugía cardíaca mínimamente invasiva que iniciamos en 2014 y de la cirugía cardíaca robótica que desarrollamos desde 2022, operando en países como China, Brasil, Dinamarca y Portugal", ha señalado Gallego Poveda, quien ha añadido que "la plataforma aporta una visión y un control de los instrumentos excelentes". No obstante, "la tecnología, por sí sola, no opera", y es que "detrás de cada intervención hay un equipo especializado, experiencia y una planificación rigurosa", ha subrayado.

En este sentido, ha confirmado que en las dos cirugías realizadas por vez primera en el país se ha reparado la válvula mitral del propio paciente, en lugar de sustituirla por una prótesis, mediante un abordaje lateral. En España y Portugal, la cirugía se realizaba hasta ahora con generaciones anteriores del sistema Da Vinci, como el Da Vinci Xi, aunque el especialista la practica en la ciudad lusa de Lisboa desde 2022.

COLABORACIÓN MULTIDISCIPLINAR

"Las intervenciones requirieron la coordinación de un equipo multidisciplinar de cirujanos cardíacos, anestesistas, perfusionistas, personal de Enfermería y técnicos con formación específica en cirugía robótica y mínimamente invasiva", ha continuado en relación con un sistema que recibió en septiembre el marcado CE para procedimientos de cirugía cardíaca en adultos en Europa. Con el mismo, el cirujano obtiene una visión tridimensional de alta definición y un control muy preciso de los instrumentos dentro del tórax, lo que facilita reparaciones valvulares complejas a través de accesos pequeños.

Además, permite evitar la apertura del esternón, lo que reduce el impacto físico de la cirugía y puede favorecer una recuperación más rápida en pacientes seleccionados. Sin embargo, no todos las personas son candidatas, y es que la indicación depende de la anatomía, de la enfermedad valvular y del estado general de cada paciente, y se decide tras una evaluación individual.

"La tecnología médica más avanzada tiene sentido cuando se traduce en nuevas posibilidades para los pacientes", ha explicado, por su parte, la fundadora del Hospital Memorial Publio Cordón, la doctora María Cordón, que ha subrayado que en el centro apuestan "por estar a la vanguardia de la innovación, sin perder nunca de vista a quien la necesita". "Nuestra forma de entender la Medicina une la excelencia médica con una manera de cuidar en la que cada persona importa, porque es única", ha sostenido.