El Hospital Quirónsalud San José incorpora una torre de cirugía laparoscópica en 3D

Imagen - QUIRONSALUD

MADRID 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Quirónsalud San José ha informado de que ha incorporado recientemente una torre de cirugía laparoscópica en 3D debido a que esta técnica mejora las limitaciones de la cirugía laparoscópica en 2D, ya que con la ayuda de unas gafas que incorporan un filtro de luz polarizada y un monitor en 3D, generan una visión tridimensional que permite una mejor percepción de la profundidad de los tejidos y una mayor claridad en los detalles anatómicos.

Desde el Hospital recuerdan que la primera cirugía laparoscópica documentada de la que se tiene noticia fue una colecistectomía realizada en Francia en 1987 por el Dr. Philippe Mouret y constituye uno de los hitos más relevantes en la historia de la cirugía.

En este contexto, remarcan que es indudable que el paso de la cirugía abierta a la cirugía laparoscópica en 2D en multitud de procedimientos ha traído aparejado un gran número de ventajas, relativas a una recuperación más rápida del paciente, mejor resultado estético y menor dolor postoperatorio.

Sin embargo, advierten de que no puede obviarse que, la cirugía laparoscópica en 2D presenta una limitación, debida al uso de pantallas planas con dos dimensiones: la pérdida de la visión tridimensional, lo que provoca que el cirujano tenga menor destreza en las manos, menor sensación táctil, mayor fatiga muscular y estrés y una gran pérdida de protagonismo por parte de la mano dominante.

"Además, los movimientos laparoscópicos tienen restricciones, ya que la mayoría se limitan a 4 grados, frente a los 7 que presentan las articulaciones de la muñeca y la mano en condiciones normales", añaden.

Aunque no existen demasiados estudios comparando la cirugía laparoscópica convencional en 2D con la cirugía laparoscópica en 3D, desde el Hospital señalan que todos ellos atribuyen una serie de ventajas a esta última. Entre ellas, la recuperación de la profundidad (precisión); mejora de la curva de aprendizaje; mejor utilización de la mano no dominante; disminución de la fatiga y el estrés; disminución de los errores (exactitud); actuación más segura en situaciones de urgencia (seguridad); disminución del tiempo en la sutura y un manejo de la aguja más intuitivo (rapidez); posibilidad de realizar cirugías laparoscópicas más complejas, y ventajas similares a la cirugía robótica pero más barata.

La cirugía laparoscópica en 3D está especialmente recomendada para aquellos casos en los que no es posible la cirugía robótica y especialmente en cirugías de órganos situados a gran profundidad o en localizaciones difíciles y en pacientes con gran obesidad, en los que la grasa tisular dificulta una disección anatómica correcta. En el caso del Hospital Quirónsalud San José este tipo de cirugía está siendo utilizada por los Servicios de Cirugía General y de Ginecología y Obstetricia, sobre todo en cirugía de la obesidad, cirugía oncológica e histerectomías.