El Hospital Universitario Quirónsalud Madrid lanza un programa para evitar el deterioro de pacientes frágiles

Imagen de los expertos del programa del Hospital Universitario Quirónsalud Madrid. - QUIRÓNSALUD

MADRID 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Universitario Quirónsalud Madrid ha anunciado la puesta en marcha del Programa de Rehabilitación de Paciente Frágil, destinado a evitar el deterioro de este tipo de pacientes durante el ingreso y en el que participan enfermería, medicina interna y rehabilitación.

Este programa parte de una evaluación personalizada de enfermería para seleccionar a los pacientes que pueden beneficiarse de un plan personalizado de rehabilitación física y respiratoria.

"Existe muchísima evidencia de que la rehabilitación en estos pacientes mejora su recuperación, baja su tasa de infecciones y reduce la estancia media. Además, también influye en aspectos como el estado de ánimo", ha señalado Ana Villanueva, internista del Hospital Universitario Quirónsalud Madrid, que afirma que "un paciente que se va de alta a casa en silla de ruedas tiene una evolución muy diferente a otro que lo hace andado. El riesgo de reingreso del primero es muchísimo más elevado".

Por su parte, la fisioterapeuta del Hospital Universitario Quirónsalud Madrid Cecilia Colin ha explicado que el proyecto busca que el paciente no se deteriore durante el ingreso, minimizando la pérdida de masa muscular y funcionalidad, y evitando las complicaciones derivadas del encamamiento prolongado.

"Realizamos ejercicio funcional suave y de fuerza global para que los pacientes mantengan su capacidad física y puedan realizar tareas como ir al baño por sí mismos y pasar de la cama al sillón de forma autónoma", ha puntualizado.

Tanto Colin como Villanueva resaltan la importancia de los ejercicios de fisioterapia respiratoria: "La pérdida de capacidad respiratoria suele ir asociada a la pérdida de capacidad muscular. Intentamos que no acumulen secreciones y que mejoren en su función respiratoria a través de ejercicios que les ensañan a realizar una respiración más eficiente", analiza Colin, que destaca que el programa "intenta adelantarse al deterioro que el ingreso puede causar en el paciente y revertirlo".

Las especialistas subrayan que para el funcionamiento de este programa es clave la detección durante el ingreso de los pacientes que pueden beneficiase de él. Para conseguirlo es fundamental el papel de la enfermería. "Se criban todos los pacientes mayores de 70 años a los que se les realiza el índice de fragilidad de Rockwood, que evalúa la fragilidad; y la escala Barthel, que mide el nivel de dependencia o independencia del paciente. Con estos datos se elabora un plan de cuidados colaborativo con rehabilitación y medicina interna", explica Marcos Mesías, coordinador del Programa de Paciente Vulnerable.

"Nuestro objetivo es que el paciente mantenga su estado basal, o al menos no empeore durante el ingreso y que vuelva a casa en las mejores condiciones de independencia posibles", ha finalizado Mesías.