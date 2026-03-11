Hospiten realizará test gratuitos para la detección de cáncer de colon los días 25 y 26 de marzo

Archivo - Gastroenterólogo muestra el modelo de colon humano. - LIUDMILA CHERNETSKA/ISTOCK - Archivo

MADRID 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

Hospiten ha anunciado la puesta en marcha de la XI edición de su campaña anual para la prevención y detección del cáncer de colon, por la que la red hospitalaria realizará los días 25 y 26 de marzo test de sangre oculta en heces (TSOH) a personas mayores de 45 años que lo soliciten.

Esta iniciativa se enmarca en el Día Internacional del Cáncer de Colon, que se conmemora el 31 de marzo, y busca concienciar sobre la importancia de la detección precoz de la enfermedad. Las personas interesadas pueden solicitar su cita a través del sistema 'online' o mediante la 'app' antes del día 20.

El día de la cita deberán acudir al centro elegido en el horario asignado para entregar sus dos muestras, que posteriormente serán analizadas en el laboratorio.

La especialista en Aparato Digestivo Kathrine Bustamente, profesional del Hospital Universitario Hospiten Bellevue (Santa Cruz de Tenerife), ha destacado que la probabilidad de supervivencia puede multiplicarse por seis cuando el diagnóstico se realiza a tiempo. Asimismo, ha apuntado que hasta un 90 por ciento de los casos pueden curarse si se identifican en fases iniciales.

"La prevención sigue siendo nuestra mejor herramienta. Un simple test puede marcar la diferencia entre un tratamiento complejo y una intervención temprana con altas probabilidades de éxito", ha subrayado.

El test permite detectar pólipos de cierto tamaño y está dirigido a personas sin síntomas digestivos evidentes, como sangre visible en las heces, dolor abdominal o alteraciones recientes del ritmo intestinal. La prueba consiste en recoger una pequeña muestra de heces que posteriormente se analiza mediante técnicas inmunológicas para detectar sangre no perceptible a simple vista.

En aquellos casos en los que existen síntomas recientes o antecedentes familiares de cáncer de colon, suele recomendarse la realización de una colonoscopia para completar el estudio.