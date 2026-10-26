La IA señala al colesterol LDL como un factor que predice arritmias en pacientes con diabetes tipo 2

Archivo - Arteria bloqueada por placas de colesterol. - RASI BHADRAMANI/ISTOCK - Archivo

MADRID 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un nuevo estudio internacional ha identificado el colesterol de lipoproteínas de baja densidad (LDL) como un posible predictor de arritmias en pacientes con diabetes tipo 2 mediante técnicas de análisis de datos e inteligencia artificial.

Así lo revela el proyecto 'GATEKEEPER', desarrollado por un equipo de la Universidad de Ioánina (Grecia) en colaboración con investigadores de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM).

"Esta investigación analiza la compleja relación entre la diabetes mellitus tipo 2 (DM2) y las arritmias cardíacas, empleando un enfoque basado en datos", ha explicado Laura López, una de las investigadoras de la UPM que ha participado en este trabajo.

Para ello, se utilizaron datos clínicos, cuestionarios y mediciones multimodales de salud en los domicilios de los pacientes con datos recogidos a través de dispositivos portátiles ('wearables') durante seis meses. Con todo ello, los investigadores analizaron las variaciones concurrentes en los índices cardiológicos y glucémicos empleando algoritmos de aprendizaje automático ('machine learning').

"El objetivo principal es identificar las características que tienen relaciones estadísticamente significativas con la aparición de eventos arrítmicos en pacientes con DM2. De esta manera, se busca enriquecer la comprensión de las relaciones entre ambas patologías para ayudar a generar estrategias de tratamiento más enfocadas y planes de manejo de arritmias personalizados para esta población vulnerable", ha explicado la investigadora del grupo Life Supporting Technologies de la UPM.

Los investigadores, emplearon para ello modelos de clasificación y algoritmos predictivos ('Random Forest' y 'Gradient Boosting'), que pertenecen a los llamados métodos de ensamble ('ensemble learning'). La idea es que, en lugar de confiar en la opinión de un solo experto, se combinan las respuestas de muchos para tomar una decisión mucho más precisa.

Tras analizar los datos mediante estas técnicas, el estudio concluyó que los niveles elevados de colesterol de lipoproteínas de baja densidad (LDL) son el factor de riesgo más importante para diferenciar la aparición de eventos arrítmicos en estos pacientes. También se identificaron como características estadísticamente relevantes los resultados del cuestionario de calidad de vida EuroQoL-5D-5L y el índice cintura-cadera.

Para los investigadores de la UPM, la importancia de este trabajo radica en que subraya el papel fundamental del manejo de lípidos para mitigar los riesgos cardiovasculares en pacientes diabéticos. "Clínicamente, estos hallazgos refuerzan la necesidad de integrar la monitorización del LDL en los flujos de trabajo de atención rutinaria de la DM2.

"Las mediciones de LDL podrían incorporarse en calculadoras de riesgo arrítmico específicas para el paciente o utilizarse como umbrales para iniciar terapias de reducción de lípidos de forma agresiva, lo cual tiene un enorme potencial para traducirse en vías de tratamiento verdaderamente personalizadas", detalla la investigadora de la UPM.