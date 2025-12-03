Infosalus.- Identifican un biomarcador para guiar la selección de tratamiento en pacientes con cáncer de mama triple negativo

Archivo - Esta investigación abre la puerta a futuros tratamiento en cáncer de mama luminar. - PEAKSTOCK/ISTOCK - Archivo

MADRID 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

Un estudio del grupo líder en investigación en cáncer de mama en España, GEICAM, ha demostrado que la proteína FOXC1 es clave para identificar a las pacientes con cáncer de mama triple negativo (CMTN) que obtienen un mayor beneficio del tratamiento adyuvante con capecitabina, una quimioterapia oral.

Se trata de un análisis retrospectivo, realizado en muestras tumorales de pacientes incluidas en el ensayo clínico GEICAM_CIBOMA, impulsado por el Grupo GEICAM de Investigación en Cáncer de Mama y publicado recientemente en la revista 'Clinical Cancer Research' (AACR Journals).

Según el estudio, la clasificación basal/no basal mediante un test estandarizado de inmunohistoquímica (IHQ), que cuantifica la expresión de la proteína FOXC1, demuestra que este biomarcador ofrece un valor predictivo independiente y consistente con la clasificación molecular PAM50, el estándar de referencia actual en la clasificación molecular del cáncer de mama, identificando al subtipo no basal como el que se beneficia de este tratamiento.

En este contexto, los resultados ponen de manifiesto el valor de FOXC1 como biomarcador accesible y útil en la práctica clínica que permite una selección precisa de las pacientes con CMTN, especialmente en un escenario en el que muchas de estas pacientes no se benefician de las terapias dirigidas actualmente disponibles, como los inhibidores de puntos de control inmunitario (PD-L1) o de las enzimas PARP, pero sí pueden beneficiarse de tratamientos de quimioterapia como la capecitabina.

El beneficio se ha observado en supervivencia libre de recaída a distancia y locorregional, supervivencia libre de enfermedad, supervivencia global y supervivencia libre de recaída de cualquier tipo.

"Más allá de la identificación de un subtipo basal/no basal en cáncer de mama, nuestros resultados aportan una información independiente predictiva robusta del beneficio clínico de la capecitabina en pacientes con CMTN", afirma el doctor Federico Rojo, uno de los investigadores principales del estudio, miembro de GEICAM, patólogo y jefe del Departamento de Anatomía Patológica del Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz (Madrid).