Identifican un mecanismo celular que impulsa la formación de aneurismas en síndrome de Marfan

Detalle de la pared de la aorta en un modelo experimental de síndrome de Marfan. - IVÁN ALARCÓN, CBM

MADRID, 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un equipo del Centro de Biología Molecular Severo Ochoa (CBM-CSIC-UAM), en colaboración con el Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares (CNIC) y el área de Enfermedades Cardiovasculares del Centro de Investigación Biomédica en Red (CIBERCV), ha identificado un mecanismo celular que impulsa la formación de aneurismas aórticos en síndrome de Marfan.

El estudio, publicado en 'Nature Communications', aporta nueva información sobre los mecanismos que contribuyen al deterioro progresivo de la pared aórtica en síndrome de Marfan, una complicación que no cuenta con tratamientos en la actualidad, por lo que la cirugía preventiva sigue siendo la principal herramienta frente al mismo.

Según han encontrado los investigadores, la acumulación de la proteína fibronectina (FN) inducida por versicano en las aortas de los pacientes activa una cascada de señalización que conduce a la sobreexpresión de la vía AKT-NOS2 y a la enfermedad aórtica.

El equipo investigador ha explicado que el origen de este deterioro está en alteraciones del material que rodea y da soporte a las células de la pared de la aorta, que activan una serie de señales celulares que terminan afectando al funcionamiento normal de este gran vaso sanguíneo.

Este fenómeno fue observado tanto en modelos experimentales como en muestras de pacientes con síndrome de Marfan, gracias a la colaboración de grupos clínicos de diferentes hospitales, lo que ha permitido validar los resultados en tejido aórtico de pacientes con distintas mutaciones en FBN1, a la vez que ha reforzado su relevancia para la enfermedad.

De este modo, el trabajo identifica "por primera vez" los principales pasos de este proceso y ayuda a explicar el origen de los aneurismas que pueden desarrollar las personas con síndrome de Marfan, una enfermedad hereditaria poco frecuente para la que no existen tratamientos efectivos.

DIANAS TERAPÉUTICAS

El estudio muestra que la modulación de esta vía en modelos experimentales puede mejorar parámetros asociados a la función vascular y revertir sustancialmente el daño aórtico. Estos resultados sugieren que los componentes identificados podrían convertirse en futuras dianas terapéuticas para el tratamiento del síndrome de Marfan.

"Los resultados refuerzan la idea de que intervenir sobre los mecanismos moleculares implicados podría tener un impacto relevante en la evolución de la enfermedad", ha destacado el investigador del CBM Juan Miguel Redondo.

Los hallazgos abren nuevas líneas de investigación orientadas al desarrollo de estrategias farmacológicas que permitan frenar o modificar la progresión de la enfermedad aórtica en el síndrome de Marfan. "Este tipo de estudios es esencial para avanzar hacia futuras opciones terapéuticas que mejoren el pronóstico de los pacientes", ha resaltado el investigador del CBM Miguel R. Campanero.

El estudio ha contado con financiación de la Fundación la Caixa; el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades y la Agencia Estatal de Investigación, con fondos FEDER; el CSIC; la Fundación Pro CNIC; la Fundación La Marató; y el CIBERCV.