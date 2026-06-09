Identifican un mecanismo molecular "relevante" en la progresión del cáncer colorrectal y su metástasis

Archivo - Gastroenterólogo muestra el modelo de colon humano. - LIUDMILA CHERNETSKA/ISTOCK - Archivo

MADRID, 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un equipo de la Unidad Funcional de Investigaciones Crónicas (UFIEC) del Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) ha identificado el eje formado por las proteínas neurocondrina (NCDN), podocalixina (PODXL) y ezrina (EZR) como un mecanismo molecular "relevante" en la progresión tumoral y en la colonización metastásica en cáncer colorrectal.

El estudio se centra en el análisis de la NCDN, una proteína poco estudiada hasta el momento, y demuestra que su expresión está aumentada en células de cáncer colorrectal con mayor capacidad metastásica, mientras que su silenciamiento reduce propiedades tumorales como la adhesión, la proliferación, el crecimiento tumoral y la metástasis hepática en modelos experimentales.

"Nuestros hallazgos posicionan a NCDN y sus proteínas desreguladas asociadas como impulsores de la progresión del cáncer colorrectal y como objetivos prometedores para futuras investigaciones", apunta el trabajo publicado en 'Cell Death & Disease', que advierte sobre la prevalencia y mortalidad de esta enfermedad a nivel mundial.

Otro estudio publicado recientemente por el mismo equipo en 'Journal of Proteome Research' identifica proteínas asociadas al riesgo de recaída, entre ellas MANF y CDCA2, y demuestra el valor de combinar el análisis de tejido tumoral con biopsia líquida pareada para mejorar la estratificación de pacientes, lo que puede facilitar una mejor selección de tratamientos.

Este trabajo ha analizado muestras de tejido tumoral y vesículas extracelulares aisladas de plasma de pacientes con cáncer colorrectal en estadio II. Este subtipo de tumores representa un importante reto clínico, ya que, aunque la cirugía suele ser curativa, entre un 15 y un 20 por ciento de los pacientes puede llegar a desarrollar recurrencia durante el seguimiento.

"Nuestros hallazgos respaldan la utilidad de combinar análisis proteómicos de tejido fijado en formol e incluido en parafina (FFPE) y pequeñas vesículas extracelulares (sEV) para descubrir biomarcadores asociados a la recurrencia", destacan los autores en su publicación.

En conjunto, ambas investigaciones aportan nuevos conocimientos sobre los mecanismos moleculares que favorecen la recurrencia y la progresión metastásica de la enfermedad. Rodrigo Barderas, Ana Montero y María Garranzo, de la Unidad de Proteómica Funcional de la UFIEC-ISCIII, son los autores principales del ISCIII.

POTENCIAL DE LA PROTEÓMICA

Los autores principales han explicado que los dos trabajos "destacan el potencial de la proteómica para descubrir biomarcadores y nuevas vulnerabilidades terapéuticas en cáncer colorrectal".

Además, han puesto en valor la estrecha colaboración multidisciplinar entre el ISCIII e investigadores clínicos de los hospitales Clínico San Carlos, Fundación Jiménez Díaz y Universitario La Paz, ambos en Madrid, junto a investigadores básicos del IMDEA Food Institute y del Centro de Investigaciones Biológicas Margarita Salas del CSIC, para llevar a cabo el trabajo.

"Esta colaboración ha permitido integrar muestras clínicas, modelos celulares y animales, análisis bioinformáticos y tecnologías proteómicas de última generación para seguir avanzando en conocimientos que nos permitan enfrentarnos en el futuro a este tipo de tumores con más posibilidades de éxito", han destacado.

De este modo, los hallazgos refuerzan la importancia de la investigación traslacional y colaborativa para avanzar hacia una medicina más personalizada en cáncer colorrectal, orientada a mejorar tanto la predicción de la recurrencia tumoral como la identificación de nuevas dianas para frenar la progresión de las metástasis.