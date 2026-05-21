Infosalus.- Identifican un mecanismo que relaciona los efectos de las enfermedades asociadas al envejecimiento

'Gerociencia: medicina regenerativa y longevidad' - UCAM

MADRID 21 May. (EUROPA PRESS) -

El catedrático de Biología del Desarrollo de la Universidad Católica San Antonio de Murcia (UCAM), Juan Carlos Izpisúa, ha revelado que una nueva investigación ha permitido identificar que la pérdida de identidad de las células es un factor relevante en la progresión de la enfermedad y el envejecimiento.

En concreto, se trata de una investigación de Altos Labs, fundada por Izpisúa, en colaboración con la UCAM. El estudio identifica la denominada 'deriva mesenquimal' (mesenchymal drift) como un posible origen de la inflamación y la fibrosis, tras analizar un elevado número de enfermedades humanas en las que se ha observado una desregulación común.

"Esta constatación ha permitido comprobar que el efecto es independiente del modelo de enfermedad que usamos. Por ello, nuestra intención no es llevar las células adultas a su estadio embrionario, sino ajustar la identidad de las que han perdido su especialización", ha explicado Izpisúa en una ponencia en la Real Academia Nacional de Medicina de España, con motivo de la presentación de la Cátedra de Gerociencia UCAM.

En esto consiste la reprogramación celular parcial, la tecnología que el científico publicó hace unos años y cuyos últimos avances ha presentado: "Aplicando de manera controlada los factores de Yamanaka podemos restablecer la identidad celular".

El científico ha afirmado que "si se desarrollan tecnologías que logren detener ese 'mesenchymal drift', quizás se podría mejorar la progresión inicial y el posible tratamiento de las enfermedades".

En su intervención, Izpisúa ha afirmado que se está llevando a cabo una prueba de concepto en el Hospital Clínic de Barcelona con modelos de enfermedad renal en animales, así como órganos donados para trasplantes que han sido descartados por su deterioro, con el objetivo de recuperar su funcionalidad, y se están consiguiendo resultados iniciales muy prometedores.

CÁTEDRA DE GEROCIENCIA UCAM

Esta iniciativa, dirigida por el doctor José Viña, tiene como objetivo profundizar en el estudio del envejecimiento y sus enfermedades asociadas.

Según informan, la sinergia de diferentes líneas de investigación vinculadas al envejecimiento y la medicina regenerativa servirá para aportar un nuevo enfoque analítico sobre los mecanismos biológicos que favorecen las enfermedades crónicas relacionadas con la edad.

Mediante esta Cátedra, la UCAM busca también formar investigadores, contribuir a la generación de conocimiento e impulsar proyectos que se puedan trasladar a la sociedad. El objetivo: prolongar la calidad de vida y la salud, preservando la autonomía, funcionalidad y vitalidad de los mayores mediante técnicas médicas preventivas y personalizadas.

En esta línea, la aplicación clínica de la reprogramación celular parcial presentada por Izpisúa contribuirá a explorar nuevas estrategias para la reparación de tejidos con el fin de retrasar los procesos degenerativos y el deterioro funcional.