Identifican una nueva vía para frenar la metástasis del cáncer de mama actuando sobre la proteína RAC1

Imagen de los investigadores. - UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID

MADRID 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un nuevo estudio ha identificado un mecanismo que podría abrir una nueva vía para combatir específicamente la capacidad de las células de cáncer de mama para diseminarse por el organismo.

El trabajo, publicado en 'Signal Transduction and Targeted Therapy', ha sido coordinado por Sonia Castillo-Lluva, investigadora del departamento de Bioquímica y Biología Molecular de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Complutense de Madrid.

La investigación se centra en RAC1, una proteína que funciona como una especie de 'interruptor' molecular dentro de las células. RAC1 participa en procesos esenciales como el crecimiento, el movimiento y los cambios de forma de las células. El problema, según los expertos, es que las células tumorales pueden aprovechar estas mismas funciones para desplazarse, invadir los tejidos cercanos y, finalmente, llegar a otros órganos.

Durante años, RAC1 se ha considerado una posible diana contra el cáncer. Sin embargo, los investigadores aseguran que bloquear completamente esta proteína no es una estrategia sencilla, ya que RAC1 también desempeña funciones importantes en las células normales.

Para estudiar este mecanismo, los investigadores utilizaron diferentes modelos experimentales en los que impidieron que RAC1 pudiera recibir esta modificación. Así, cuando se bloqueó la SUMOilación de RAC1, la aparición de metástasis en el pulmón disminuyó de forma drástica, mientras que el crecimiento del tumor primario apenas se modificó.

En los modelos experimentales utilizados, TAT-PRASI redujo la capacidad de las células de cáncer de mama para desplazarse e invadir otros tejidos y disminuyó la diseminación metastásica. Además, el péptido fue capaz de reducir la capacidad invasiva de organoides de cáncer de mama obtenidos de pacientes con tumores HER2+.

Los resultados se observaron en líneas celulares correspondientes a distintos subtipos moleculares de cáncer de mama, lo que sugiere que el mecanismo podría tener interés más allá de un único tipo de tumor.

¿CÓMO CONSIGUE RAC1 FAVORECER LA INVASIÓN?

El trabajo también permite entender mejor qué ocurre dentro de las células tumorales. Los investigadores han descubierto que la SUMOilación de RAC1 favorece la formación de unas estructuras celulares denominadas invadopodios.

Estas estructuras, ricas en actina, funcionan como 'taladros' moleculares: permiten a las células tumorales degradar la matriz extracelular que las rodea y abrirse camino a través de los tejidos, es decir, la modificación de RAC1 ayuda a las células tumorales a adquirir las herramientas que necesitan para abandonar el tumor y avanzar hacia otros tejidos.

La investigación abre así una posible nueva estrategia terapéutica: no eliminar completamente RAC1, sino interferir de forma selectiva con aquellas funciones de la proteína que están relacionadas con la metástasis.

Aunque estos resultados son experimentales y será necesario realizar estudios adicionales antes de determinar si esta estrategia puede llegar a convertirse en un tratamiento para pacientes, el trabajo aporta una nueva pieza para comprender cómo las células de cáncer de mama adquieren la capacidad de invadir y diseminarse.