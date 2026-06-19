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MADRID, 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un equipo internacional liderado por el Instituto de Investigación contra la Leucemia Josep Carreras de Barcelona y el Mass General Brigham de Boston (Estados Unidos) ha identificado la capacidad de la proteína SIRT7 para proteger el cromosoma X y mantener la estabilidad del genoma, un hallazgo que ayuda a explicar las diferencias biológicas entre hombres y mujeres en la salud y el envejecimiento.

El estudio, publicado en 'Nature', es "especialmente relevante" en las mujeres, que poseen dos cromosomas X, frente a los hombres, que solo tienen uno, según ha explicado el Instituto de Investigación contra la Leucemia Josep Carreras en un comunicado sobre el proyecto, en el que también han colaborado la Universitat Autònoma de Barcelona, el Centro de Regulación Genómica y las instituciones de EEUU Rutgers University y City University of New York.

En las células femeninas, uno de los dos cromosomas X permanece normalmente inactivo para mantener el correcto equilibrio en la expresión génica. Sin embargo, el equipo de investigación observó en modelos experimentales que, cuando falta SIRT7, este mecanismo se altera, de forma que el cromosoma X inactivo se silencia en exceso mientras que el cromosoma X activo incrementa anómalamente su actividad.

Esta desregulación provoca alteraciones en la expresión génica y hace que el cromosoma sea más vulnerable a sufrir daños en el ADN y fenómenos de inestabilidad genómica, según comprobaron. En modelos animales, las hembras fueron las más afectadas por la ausencia de SIRT7, ya que presentaron mayores niveles de daño en el ADN, un peor estado de salud y una menor esperanza de vida que los machos.

Los resultados sugieren que SIRT7 actúa como un mecanismo de protección genética que preserva la estabilidad del cromosoma X activo y mantiene bajo control su actividad génica. Sin esta proteína, se pierde el delicado equilibrio del que dependen las células para funcionar correctamente.

El hallazgo podría contribuir al desarrollo de futuras estrategias para comprender y tratar enfermedades que afectan de manera diferente a ambos sexos.

IMPLICACIONES EN CÁNCER HEMATOLÓGICO

Desde el Instituto de Investigación contra la Leucemia Josep Carreras, se ha destacado que los resultados del estudio son "especialmente relevantes" para la función inmunitaria, ya que una regulación adecuada del cromosoma X es "esencial" para mantener el equilibrio del sistema inmunitario.

En este sentido, las alteraciones en la actividad de este cromosoma pueden influir en el desarrollo y funcionamiento de las células sanguíneas e inmunitarias, lo que potencialmente favorecería la desregulación inmunitaria y explicaría por qué algunas enfermedades afectan de forma diferente a mujeres y hombres.

Esta relación también podría ayudar en el caso de los cánceres hematológicos, en los que el desarrollo y funcionamiento normales de las células sanguíneas y del sistema inmunitario se ven alterados. De hecho, estudios recientes han demostrado que la desregulación del cromosoma X se asocia a formas especialmente agresivas y con peor pronóstico de linfoma en mujeres, a la vez que otra investigación ha demostrado que SIRT7 contribuye a mantener la actividad de PAX5, un gen esencial para el desarrollo de las células sanguíneas y que se encuentra alterado con frecuencia en la leucemia.

Los resultados de estos estudios apuntan a que SIRT7 tiene un papel fundamental en el control de las funciones de las células sanguíneas e inmunitarias y en su transformación maligna, y que contribuye a que estas células funcionen correctamente, protegiéndolas, a su vez, frente a alteraciones genéticas que pueden favorecer el desarrollo de cánceres hematológicos.

"Nuestros estudios previos demostraron que la proteína SIRT7 ayuda a mantener la actividad de genes esenciales para el desarrollo normal de las células sanguíneas y que con frecuencia están alterados en la leucemia. Al revelar una nueva función de SIRT7 en la protección de la estabilidad cromosómica, este trabajo amplía nuestro conocimiento sobre cómo las alteraciones de esta proteína pueden afectar a la regulación del sistema inmunitario y contribuir al desarrollo de cánceres hematológicos", ha señalado el jefe de grupo del Instituto de Investigación contra la Leucemia Josep Carreras, Alejandro Vaquero.