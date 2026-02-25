El impacto del desabastecimiento se mantiene en farmacias, con 13.636 productos únicos afectados en 2025

Archivo - Farmacia, medicamentos - ALVAREZ/ISTOCK - Archivo

MADRID, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

Las farmacias españolas notificaron a lo largo de 2025 la falta de 13.636 productos únicos, lo que supone un incremento del 1,04 por ciento con respecto a las 13.495 notificaciones de 2024, según recoge el 'III Informe sobre desabastecimiento de medicamentos', elaborado por LUDA Partners.

Este informe recopila datos del sistema desarrollado por LUDA para facilitar a los farmacéuticos la localización de medicamentos en otra farmacia cuando faltan en la suya. En la actualidad, la herramienta la utilizan más de 3.700 farmacias de las más de 22.000 que hay en España y, durante 2025, se realizaron cerca de 200.000 operaciones con ella.

Por grupos terapéuticos, los antidiabéticos repitieron el año pasado como los más afectados por problemas de desabastecimiento, representando el siete por ciento del total. Cabe destacar que la cifra supone un descenso significativo respecto al 14 por ciento que suponía en 2023 y al 13 por ciento de 2024.

Dentro de este grupo, los medicamentos con más incidencias fueron 'Ozempic', que también se utiliza como tratamiento para la obesidad, representando un 64,2 por ciento. Le siguieron 'Novorapid' (5,3%), 'Saxenda' (4,6%), 'Fiasp' (4,5%) y 'Metformina' (4,2%).

Tras los antidiabéticos, se situaron los antibacterianos de origen sistémico, con un seis por ciento. En este grupo, los medicamentos más afectados fueron 'Cefixima' (13,1%), 'Furantoina' (12,9%), 'Duracef' (10,5%) y 'Zinnat' (7,4%).

El tercer grupo más afectado fueron los antidepresivos, que han experimentado un aumento de incidencias desde el dos por ciento y el uno por ciento en 2023 y 2024, respectivamente, hasta el cinco por ciento en 2025. Los medicamentos que registraron más notificaciones fueron 'Anafranil' (53,6%), 'Semonic' (15,5%), 'Ludiomil' (4,7%) y 'Escitalopram' (4,4%).

El 82 por ciento restante de las faltas corresponde a otros grupos terapéuticos, entre los que destacan los antitrombóticos, debido principalmente a la escasez de enoxaparina, y los psicoestimulantes y nootrópicos, empleados en el tratamiento del trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH), con una incidencia especialmente elevada en 'Concerta'.

CAUSAS DEL DESABASTECIMIENTO Y MEDIDAS A TOMAR

Durante la presentación del documento, el cofundador de LUDA Partners Luis Martín ha explicado que los desabastecimientos de medicamentos se producen por causas coyunturales, como aumentos puntuales de la demanda, conflictos internacionales, incremento de costes de producción o el impacto de la difusión de las ventajas de un fármaco por redes sociales.

Además, ha señalado que existen causas estructurales del sistema que repercuten en España, como el bajo coste de los medicamentos en comparación con otros países del entorno; la hiperregulación para lanzar un nuevo fármaco al mercado, que a su vez ayuda a la seguridad del tratamiento; y la concentración de la producción de materias primas en pocos países.

El desabastecimiento repercute en la pérdida de adherencia al tratamiento por parte de los pacientes, saturación del sistema sanitario y aumento de costes asociados. En este contexto, Luis Martín ha subrayado que "la farmacia comunitaria es la primera línea de defensa sanitaria".

El informe de LUDA Partners detalla varias demandas para contribuir a solucionar el desabastecimiento, entre las que destaca dotar a los profesionales de una mayor autonomía, permitiendo que puedan sustituir presentaciones de medicamentos, siempre en coordinación con el médico, para garantizar la continuidad de los tratamientos.

También se aboga por fomentar la elaboración de medicamentos personalizados en farmacias, especialmente cuando la escasez está relacionada con la falta de materiales complementarios como blísters o recipientes para jarabes; así como por incentivar la fabricación local de medicamentos esenciales.

Junto a esto, reclama revisar el precio de los medicamentos, a fin de que sean más competitivos y justos en España, y retribuir y potenciar los servicios profesionales farmacéuticos asistenciales (SPFA).