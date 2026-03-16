La industria de genéricos reclama incentivos por su papel "clave" en la accesibilidad y sostenibilidad del SNS

I Jornada de medicamentos genéricos en España. - AESEG

MADRID, 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de la Asociación Española de Medicamentos Genéricos (AESEG), Elena Casaus, ha reclamado incentivos en materia de política de precios que no destruyan la capacidad productiva de la industria del genérico, tras subrayar su papel "clave" para garantizar el acceso de los pacientes a tratamientos y la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud (SNS).

"El medicamento genérico no está pidiendo privilegios, no quiere excepciones ni tratamientos especiales. Lo único que se exige es coherencia entre la política sanitaria, la política de precios y la política industrial (...) Proteger al genérico es proteger al paciente, al país y al Sistema Nacional de Salud", ha afirmado este lunes en la 'I Jornada de medicamentos genéricos en España'.

Durante la inauguración del encuentro, celebrado en el Ministerio de Sanidad, Casaus ha puesto en valor el recorrido del medicamento genérico en España desde el inicio de su comercialización en 1997. "Vemos la consolidación de un modelo que ha hecho más robusto a nuestro Sistema Nacional de Salud y más previsible su funcionamiento ante situaciones de estrés", ha destacado.

Según ha explicado, en estos 29 años, el genérico ha demostrado ser "uno de los mayores generadores de valor" para el SNS, facilitando que más personas reciban tratamientos eficaces, y contribuyendo a la sostenibilidad del sistema, con ahorros superiores a los 1.000 millones de euros al año.

En este contexto, ha señalado que los genéricos actúan como un "verdadero equilibrador del sistema", ya que reducen precios y liberan recursos que pueden destinarse a financiar terapias innovadoras. "Los genéricos hacen posible que la accesibilidad, la equidad y la sostenibilidad del sistema sigan siendo una realidad", ha insistido.

Sin embargo, ha advertido que el sector del genérico lleva una década en fase de "estancamiento", como consecuencia del real decreto de precios de referencia aprobado en 2014, que iguala precios entre medicamentos de marca y genéricos, lo que reduce el incentivo económico para el intercambio y la generación de nuevos emprendimientos.

En esta línea, ha aseverado que las compañías enfrentan una subida de costes de fabricación por la inflación, mientras que los precios bajan, lo que genera la pérdida de viabilidad comercial, la salida de competidores y una concentración de mercado cada vez mayor en menos manos que termina repercutiendo en problemas de suministro.

Asimismo, ha señalado la necesidad de trabajar en la autonomía estratégica de la industria farmacéutica, un objetivo que se marcó Europa a raíz de la pandemia de Covid-19. En la tarea de asegurar el suministro de fármacos, Casaus ha subrayado que la industria del genérico tiene un papel esencial, ya que el 90 por ciento de los medicamentos declarados "críticos" a nivel europeo son genéricos.

LEY DE MEDICAMENTOS CRÍTICOS

Con el foco puesto en garantizar el suministro y reducir la dependencia exterior de fármacos esenciales, la Unión Europea está trabajando en la Ley de Medicamentos Críticos (Critical Medicines Act, en inglés), que el eurodiputado Nicolás González ha comentado que se encuentra en un momento "clave".

"Creo que a mediados de año podremos tener un acuerdo entre las instituciones europeas", ha resaltado, tras detallar que los principales debates en las negociaciones giran en torno a la compra conjunta y cómo garantizar el reparto equitativo para el fortalecimiento de las industrias de cada país. Desde el Grupo Socialistas & Demócratas, del que forma parte, demandan un esfuerzo presupuestario por parte de Europa para impulsar proyectos innovadores y que no dependan del "músculo financiero" de cada país.

González ha participado en una mesa redonda sobre política farmacéutica y su impacto en la industria del genérico en la que se ha valorado el esfuerzo que están haciendo España y Europa. El subdirector general de Estrategia y Ecosistemas Industriales del Ministerio de Industria y Turismo, Miguel Gómez-Pavón, ha destacado el trabajo multidisciplinar que se ha aplicado en la Estrategia de la Industria Farmacéutica 2024-2028 y ha insistido en un cambio de enfoque desde posiciones "reactivas" hacia una lógica "preventiva".

Por su parte, el presidente de Cinfa, Enrique Ordieres ha urgido a desarrollar reformas legislativas que se vean reflejadas en la práctica diaria. "O hacemos compatible la realidad con todas las estrategias que compartimos, o si no, pues nos olvidamos de accesibilidad, de equidad y de sostentabilidad", ha aseverado Ordieres.

El presidente de Kern Pharma, Raúl Díaz-Varela, que ha coincidido en el diagnóstico de Ordieres, también ha criticado que las compañías de genéricos son las generadoras de ahorro en el sistema, pero luego no reciben los beneficios del mismo.

ANTICOAGULANTES ORALES GENÉRICOS

En una segunda mesa, se han abordado las dificultades que encuentra la industria de medicamentos genéricos para introducir un nuevo genérico en el mercado, a pesar de sus beneficios clínicos, en equidad y económicos, para lo que se ha puesto el caso de los genéricos de los anticoagulantes orales directos y, en concreto, del dabigatrán.

Según ha comentado la presidenta de AESEG, Mar Fábregas, la introducción de dabigatrán ha sido y es "muy lenta" a pesar de que su entrada ha permitido tratar un 20 por ciento más de pacientes, en concreto, 57.000 pacientes nuevos en 2025.

Una de las barreras para fomentar el uso de genéricos es la falta de formación de los pacientes sobre el valor clínico y social de este tipo de fármacos. Por ello, el coordinador del Grupo de Trabajo de Trombosis Cardiovascular de la Sociedad Española de Cardiología, Francisco Marín, ha instado a impulsar campañas de divulgación y "formación continuada" para los profesionales sanitarios.

A este respecto, el director general de Cartera Común de Servicios del Sistema Nacional de Salud (SNS) y Farmacia, César Hernández, ha apelado a todo el sistema para que el cambio a medicamentos genéricos funcione. Además, ha confiado en que la Ley de Medicamentos y Productos Sanitarios va a ser aprobada, pero en caso de que no lo sea, ha asegurado que se explorarán cambios en la legislación actual.

LA POLÍTICA FARMACÉUTICA ES UNA "POLÍTICA DE PAÍS"

El secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, ha clausurado la jornada subrayando en su intervención que el Gobierno ha trabajado en los últimos años para convertir la política farmacéutica en una "política de país" a través de la Estrategia de la Industria Farmacéutica, en la que han colaborado cinco ministerios junto a la propia industria farmacéutica.

"Creo que es un claro ejemplo de cómo darle una elevación a ese ámbito de políticas y que además hace que no cada uno defendamos nuestra visión desde cada uno de nuestros sitios, sino que se integre con una visión única para que sea esa la que se traslade tanto en la política doméstica como en la política a nivel de la Unión Europea cuando nos vamos a llevarla a cabo", ha comentado.

Sobre los medicamentos genéricos, ha insistido en que no se puede actuar solo al final de la cadena, en lo que respecta al precio, sino que también se debe incidir en desarrollo de capacidades o reglamento. Asimismo, ha pedido la colaboración de todo el sistema sanitario para avanzar en la incorporación de los genéricos en el sistema.

"No todo se puede resolver simplemente desde el ámbito normativo y legislativo y hay muchos elementos que van desde el profesionalismo hasta diferentes elementos de nuestra práctica cotidiana que tenemos que recoger el guante", ha remachado.