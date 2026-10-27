Las infecciones relacionadas con la asistencia sanitaria ocasionan más de 5.000 muertes al año en España, según estudio

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MADRID 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las infecciones relacionadas con la asistencia sanitaria (IRAS) ocasionan 5.067 muertes al año en España, lo que equivale a tres veces los fallecimientos por accidentes de tráfico, según ha evidenciado el 'Estudio de Prevalencia de Infecciones Nosocomiales/Relacionadas con la Asistencia Sanitaria en España' (EPINE).

El trabajo, llevado a cabo por la Sociedad Española de Medicina Preventiva, Salud Pública y Gestión Sanitaria (SEMPSPGS), y que ha sido presentado durante la reciente celebración en el Hospital Universitario de La Princesa de Madrid de la jornada científica 'EPINE 2026: Vigilancia, resistencias y uso de antimicrobianos', muestra, por tanto, que las infecciones en los hospitales continúan siendo uno de los principales problemas de seguridad del paciente en ellos.

"El 7,3 por ciento de los pacientes hospitalizados presenta una IRAS", ha indicado una de las coordinadoras de la investigación, la doctora Clara Salamanca Ávila, en referencia a los resultados obtenidos, que corresponden al periodo 2022-2026 y que proceden del análisis de más de 280.000 personas. Además, constatan que quienes presentan una IRAS tienen mayores probabilidades de fallecer que aquellos sin ella, incluso después de ajustar por edad, sexo, gravedad de la enfermedad de base y tamaño del centro.

Según ha manifestado, y tras afirmar que las infecciones que suponen un mayor número de muertes son las respiratorias y las bacteriemias, las estimaciones obtenidas "ponen de manifiesto la necesidad de reforzar las estrategias de prevención y control de infecciones, especialmente si se tiene en cuenta que una proporción importante de estas complicaciones puede prevenirse".

INFECCIONES POR MICROORGANISMOS MULTIRRESISTENTES

"Las infecciones por microorganismos multirresistentes han aumentado en los últimos años, alcanzando una prevalencia del 2,35 por ciento de los pacientes hospitalizados en 2026", ha continuado, en esta línea, la también coordinadora del estudio, la doctora Lina M. Parra Ramírez, quien ha agregado que "las infecciones por microorganismos resistentes se asocian con una mayor mortalidad que las causadas por cepas sensibles, estimándose alrededor de 986 muertes anuales atribuibles al exceso de mortalidad asociado a los perfiles de resistencia estudiados".

En este contexto, ha destacado "el peso creciente de las infecciones por microorganismos multirresistentes clasificadas como de origen comunitario entre los pacientes hospitalizados", tendencia que "refuerza la necesidad de abordar la resistencia antimicrobiana de forma coordinada entre los diferentes ámbitos asistenciales". Es oportuno "prevenir las infecciones, evitar la transmisión de microorganismos resistentes y optimizar la utilización de los antimicrobianos", ha sostenido.

Por otra parte, la miembro del Instituto Ramón y Cajal de Investigación Sanitaria (IRYCIS) de Madrid, la doctora Elena Jiménez Tejero, ha abordado la evolución de los programas de optimización del uso de antimicrobianos (PROA) en España, con un análisis que reúne información de más de 800.000 pacientes.

"Los resultados reflejan una evolución favorable de los recursos y estructuras dedicados a los PROA, así como mejoras en algunas prácticas de prescripción", ha explicado, aunque ha manifestado también que "aproximadamente el 45 por ciento de los pacientes hospitalizados continúa recibiendo antimicrobianos, mientras aumenta la utilización de antibióticos de amplio espectro".

Al hilo, y para mejorar la calidad de la prescripción, 'EPINE' ha desarrollado este año un estudio piloto presentado por el miembro del Servicio de Farmacia del Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña (CHUAC), José María Gutiérrez Urbón, en el que 15 hospitales han evaluado 1.312 prescripciones de antimicrobianos. Las conclusiones muestran porcentajes de adecuación de la prescripción del 58 por ciento, mientras que las principales oportunidades de mejora se identifican en la elección del antimicrobiano, el registro del plan terapéutico en la historia clínica y la duración de los tratamientos.