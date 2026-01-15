Infosalus.- Las infecciones respiratorias repuntan hasta los 606,7 casos por 100.000 habitantes mientras la gripe sigue a la baja

Archivo - Mujer enferma con gripe. - LJUBAPHOTO/ISTOCK - Archivo

La tasa de infecciones respiratorias agudas (IRAs) se ha situado en 606,7 casos por cada 100.000 habitantes la pasada semana, lo que implica un repunte del 9,6 por ciento con respecto a las 553,6 infecciones previas, mientras que la tasa de síndrome gripal ha seguido su caída hasta los 75,3 casos, según se desprende del informe del Sistema de Vigilancia de Infección Respiratoria Aguda (SiVIRA), publicado este jueves por el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII).

Los datos del informe corresponden a la semana del 5 al 11 de enero y reflejan un nuevo aumento de los casos de infecciones respiratorias tras dos semanas de descenso. La tasa de IRAs hace referencia a los casos de gripe, Covid-19 y bronquitis y bronquiolitis en menores de cinco años y, en el periodo analizado, presenta una intensidad de circulación "baja", por encima del umbral epidémico.

La tasa de gripe, que ha suscitado preocupación esta temporada después de adelantar su llegada, encadena su cuarta semana de descenso, con una reducción del 10,3 por ciento en comparación a los 83,9 casos por 100.000 habitantes de la semana anterior. Por grupos de edad, los casos tan solo han registrado una subida en los menores de un año, con 558,8 infecciones por cada 100.000 habitantes.

Mientras tanto, la tasa de Covid-19 se ha situado en 2,3 casos por cada 100.000 habitantes, lo que supone un 9,5 por ciento más que los 2,1 casos de la semana anterior; y la de bronquitis y bronquiolitis en menores de cinco años ha disminuido un 6,5 por ciento, hasta los 280,4 casos por 100.000 habitantes.

El porcentaje de positividad es de 28,8 por ciento para gripe (34,9% en la semana previa), 1,2 por ciento para SARS-CoV-2 (0,4% en la semana previa) y 14,2 por ciento para virus respiratorio sincitial (11,2% en la semana previa).

SITUACIÓN EN HOSPITALES

Respecto a la situación registrada en hospitales, el informe recoge que la tasa de hospitalización por infección respiratoria aguda grave (IRAG) se ha situado en 22,5 casos por 100.000 habitantes, por lo que se ha reducido en un 14,1 por ciento frente a los 26,2 casos por 100.000 habitantes de la semana previa.

El porcentaje de positividad es de 35,9 por ciento para gripe (42,8% en la semana previa), 1,1 por ciento para SARS-CoV-2 (1,3% en la semana previa) y 15,6 por ciento para virus respiratorio sincitial (18,5% en la semana previa).

La tasa de hospitalización por gripe ha descendido hasta los 8,1 casos por 100.000 habitantes, en comparación con los 11,2 casos de la semana anterior. En términos de gravedad, desde el inicio de temporada, los casos hospitalizados por gripe presentan un 20,7 por ciento de neumonía, un 4,7 por ciento de admisión en Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) y un 4,5 por ciento de letalidad.

Por su parte, la tasa de hospitalización por Covid-19 ha sido de 0,2 casos por 100.000 habitantes, algo menos que los 0,3 casos de la semana previa. En términos de gravedad, desde el inicio de temporada, los casos hospitalizados por Covid-19 presentan un 24,1 por ciento de neumonía, un 4,7 por ciento de admisión en UCI y un 10,1 por ciento de letalidad.

En lo relativo a virus respiratorio sincitial, la tasa de hospitalización ha bajado hasta los 3,5 casos por 100.000 habitantes, frente a los 4,8 casos de la semana previa). En términos de gravedad, desde el inicio de temporada, los casos hospitalizados por VRS presentan un 11,4 por ciento de neumonía, un 9,2 por ciento de admisión en UCI y un 1,4 por ciento de letalidad.

Por último, el informe apunta, según las estimaciones del modelo de monitorización de la mortalidad diaria (MoMo), que en la semana dos del 2026 se observaron 10.092 fallecimientos en España, mientras que se esperaban 9.694.