Las infecciones de transmisión sexual se estabilizan en España tras años de aumentos

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MADRID 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las infecciones de transmisión sexual (ITS) en España han frenado su escalada en 2025 tras años de incrementos, con los casos de gonorrea estabilizados y un ligero descenso de la sífilis y el linfogranuloma venéreo, según el último informe del Ministerio de Sanidad y el Instituto de Salud Carlos III.

La mayoría de los casos se concentró en adultos jóvenes, mientras que la proporción de diagnósticos en menores de 25 años fue más elevada en las infecciones por clamidia y más baja en las de linfogranuloma venéreo.

Así, el documento recoge 11.879 casos de sífilis en 2025, con una tasa de 24,18 por cada 100.000 habitantes, frente a los 11.964 casos registrados en 2024, cuando la tasa se situó en 24,61.

Las comunidades autónomas que notificaron tasas más altas en 2025 fueron Cataluña (34,00), Madrid (30,34), Canarias (30,28) y Baleares (29,12). Las de menor incidencia fueron La Rioja (10,10), Aragón (7,91) y Castilla La Mancha (7,01).

El 87,6 por ciento de los casos correspondió a varones, con una razón de 7,1 hombres por cada mujer. La mediana de edad se situó en los 37 años, aunque varió según el sexo: 33 años en las mujeres. Además, el 58,3 por ciento de los casos se concentró en el grupo de edad de entre 25 y 44 años.

Por su parte, los casos de linfogranuloma venéreo descendieron en 2025, con 1.824 diagnósticos y una tasa de 3,93 por cada 100.000 habitantes, frente a los 2.039 casos y la tasa de 4,68 registrados en 2024. Las tasas más elevadas se observaron en la Comunidad de Madrid, Cataluña, Andalucía y el País Vasco.

La infección afectó mayoritariamente a los hombres, que representaron el 98,6 por ciento de los casos. En mujeres se notificaron 26 casos, lo que equivale a una razón de 69,2 hombres por cada mujer. La mediana de edad al diagnóstico fue de 36 años, aunque se situó en 36 años en los hombres y en 26 en las mujeres. La mayoría de los casos se concentró en el grupo de edad de entre 25 y 44 años.

ESTABILIZACIÓN DE GONORREA

En 2025 se notificaron en España 37.467 casos de infección gonocócica (gonorrea), frente a los 37.457 registrados en 2024. Pese al ligero aumento del número de casos, la tasa descendió de 77,04 a 76,26 por cada 100.000 habitantes.

La incidencia de infección gonocócica en 2025 mostró notables diferencias entre comunidades autónomas, con tasas que oscilaron entre los 2,39 y los 155,96 casos por cada 100.000 habitantes. Cataluña registró la tasa más elevada (155,96), seguida de la Comunidad de Madrid (129,58), el País Vasco (75,81) y Canarias (70,88). En el extremo opuesto, las tasas más bajas correspondieron a Asturias (2,39), Aragón (11,43) y Extremadura (14,05).

El 84,3 por ciento de los casos (31.568) correspondió a hombres, con una razón de 5,4 hombres por cada mujer. La mediana de edad al diagnóstico fue de 32 años, aunque se observaron diferencias por sexo: 28 años en las mujeres, frente a 33 en los hombres. La mayoría de los casos se concentró en edades jóvenes y adultas.

AUMENTO DE CLAMIDIA

Por su parte, en 2025 se notificaron en España 44.511 casos de infección por 'Chlamydia trachomatis' (clamidia), con una tasa de 90,60 casos por cada 100.000 habitantes. En 2024 se habían registrado 42.820 casos, con una tasa de 88,07 por cada 100.000 habitantes, lo que refleja un aumento tanto del número de diagnósticos como de la tasa de incidencia.

Las tasas más elevadas de infección por clamidia se registraron en Cataluña, con 195,90 casos por cada 100.000 habitantes, seguida del País Vasco (137,62), Navarra (128,24) y Canarias (108,77). Por el contrario, Aragón presentó la tasa más baja (8,50), seguida de Castilla-La Mancha (19,80) y Castilla y León (23,36).

Los hombres representaron el 53,7 por ciento de los casos (23.891), con una razón de 1,2 hombres por cada mujer. La mediana de edad al diagnóstico fue de 28 años, aunque las mujeres recibieron el diagnóstico a edades más tempranas que los hombres: 24,2 años, frente a 31 años, respectivamente.

Por grupos de edad, la mayor proporción de casos se concentró entre los 25 y los 34 años (36,8%), seguidos del grupo de 20 a 24 años (25,8%). Los jóvenes de entre 15 y 19 años representaron el 9,8 por ciento del total de casos, con una proporción notablemente superior entre las mujeres (15,8%) que entre los hombres (4,6%). Asimismo, la tasa fue más elevada en los hombres, con 99,17 casos por cada 100.000 habitantes, frente a los 82,33 registrados en las mujeres.