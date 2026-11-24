Archivo - Selección de saludable fibra rica fuentes de comida vegana para cocinar - AAMULYA/ ISTOCK - Archivo

MADRID 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las dietas de origen vegetal bien planificadas pueden cubrir las necesidades de proteínas y minoádicos esenciales, según recoge el 'Informe sobre Nutrición y Alimentación Plant-Based', impulsado por la Asociación Española de Productores de Alimentos y Bebidas Vegetales (Vegeta/es) y elaborado por un equipo de la Universidad Francisco de Vitoria (UFV).

El documento, presentado este martes, revisa la evidencia científica disponible sobre nutrición, salud y sostenibilidad en las dietas de origen vegetal y la contrasta con la desinformación que circula sobre estos alimentos.

Según destaca, la evidencia respalda avanzar hacia una alimentación con más presencia de alimentos vegetales, ya que además de poder cubrir las necesidades proteicas, distintos ensayos clínicos las asocian con un menor riesgo cardiovascular, con mejoras en el colesterol y el control glucémico, si están bien planificadas.

Sobre este asunto, el informe detalla que, cuando la ingesta proteica es suficiente y se acompaña de entrenamiento de fuerza, las fuentes de proteínas vegetales pueden favorecer ganancias de masa muscular y fuerza comparables a fuentes de origen animal.

"La evidencia muestra que avanzar hacia una alimentación con más presencia de alimentos vegetales nos acerca a un patrón saludable y sostenible. Una transición adecuada debe priorizar la variedad, la suficiencia nutricional y la accesibilidad, prestar atención a los nutrientes que requieren planificación y adaptarse a las preferencias y circunstancias de cada persona", ha explicado el investigador de la UFV, director del Instituto de Ciencias de la Salud y del Deporte y coordinador del grupo de investigación Dieta, Salud Planetaria y Rendimiento, Miguel López.

En esta línea, el documento subraya que no todos los alimentos vegetales son nutricionalmente equivalentes y que su efecto sobre la salud depende de la composición de cada producto y del patrón alimentario en su conjunto. Por ello, propone incorporar estos alimentos de forma progresiva y adaptada a cada persona, en línea con las recomendaciones de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) y con la dieta mediterránea.

Por otra parte, el informe apunta que una mayor ingesta de fibra se asocia con mejores resultados de salud y enfatiza que sus principales fuentes son los alimentos de origen vegetal, como las legumbres, los cereales integrales, las frutas, las verduras y los frutos secos.

Sin embargo, como recuerda en línea con el estudio ANIBES, realizado por la Fundación Española de la Nutrición (FEN), los adultos españoles consumen de media 12,6 gramos de fibra al día, aproximadamente la mitad de los 25 gramos diarios que recomienda la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA, por sus siglas en inglés).

Junto a los beneficios para la salud, el informe apunta que los alimentos de origen vegetal representan una oportunidad para el campo español desde el punto de vista de la sostenibilidad. Las leguminosas fijan nitrógeno atmosférico, lo que reduce la necesidad de fertilizantes nitrogenados cuando se incorporan a las rotaciones de cultivos. Así, cultivos como las legumbres, la avena, el arroz o la almendra pueden reforzar el vínculo entre la producción agrícola nacional y el desarrollo de estos alimentos.

FALTA DE EVIDENCIA EN CIERTOS ÁMBITOS

Al centrarse en la evidencia científica disponible, el documento apunta que hay aspectos en los que la investigación aún no es suficiente, como en los casos de los efectos en la infancia, el embarazo o la salud ósea. Por ello, insta a ampliar la investigación sobre los patrones de consumo de alimentos de origen vegetal en la población española, con datos representativos y actualizados, así como impulsar estudios longitudinales y de intervención.

En paralelo, propone seguir mejorando la caracterización y la calidad nutricional de los productos, con atención a la calidad y digestibilidad de las proteínas, el perfil de aminoácidos y el contenido de fibra, sal y grasas.

El informe expone algunas de las afirmaciones que pueden ponerse de manifiesto en el debate público y que, según asegura, carecen de fundamento. A este respecto, señala que la evidencia disponible no respalda que el consumo habitual de soja en cantidades alimentarias sea perjudicial para la población adulta sana, ni que deba evitarse la avena por temor a los picos de glucosa.

En este sentido, insiste en que el efecto de los productos depende de su composición y de la ración. Así, hace hincapié en que ni los alarmistas ni los milagrosos tienen respaldo científico.