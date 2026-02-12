Un informe señala un déficit de pescado azul en los comedores escolares: solo el 26% cumple con la recomendación

Archivo - Comedor escolar - JUNTA DE EXTREMADURA - Archivo

MADRID, 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

El 96,7 por ciento de los comedores escolares en España cumple con la frecuencia semanal de pescado -entre una y tres raciones a la semana-, aunque la mayoría sirve casi exclusivamente pescado blanco y solo el 26,1 por ciento alcanza la recomendación mínima de pescado azul, establecida en tres o más raciones mensuales.

Así lo indica un informe elaborado por la Fundación Española de la Nutrición (FEN) y por la Organización de Productores de Pesca Fresca del Puerto y Ría de Marín (OPROMAR), que ha sido presentado este jueves en Madrid. El trabajo analiza el estado de los comedores escolares españoles inmediatamente antes de la entrada en vigor del Real Decreto 315/2025, que se prevé en el mes de abril.

"Hemos analizado el contexto en los colegios e investigado cómo comen nuestros niños en relación con el consumo de pescado. En este real decreto, cuestionado por el sector pesquero, indica que se deben incluir de una a tres raciones de pescado a la semana y queríamos saber si esta recomendación se esta cumpliendo", ha explicado el director gerente de OPROMAR, Juan Carlos Martín.

El documento abarca 2.738 comedores de centros educativos públicos de educación primaria distribuidos en las 17 Comunidades Autónomas, evaluando el cumplimiento de las recomendaciones nutricionales relacionadas con el consumo de pescado, los valores energéticos y de macronutrientes, y las especies especificas consumidas.

Según los resultados, solo se han encontrado 16 especies de pescado blanco y 8 de azul consumidas regularmente. Los moluscos solo se sirven en el 15,6 por ciento, mientras que los crustáceos en el 0,5 por ciento. Además, existe una concentración excesiva de la merluza, ya que está presente en el 91,7 por ciento de los comedores, seguida del bacalao (46,9%).

En cuanto al pescado azul que se ofrece, el salmón representa el 44,8 por ciento y el atún el 44,8 por ciento, aunque este último es usado principalmente como ingrediente secundario (solo el 6,8 por ciento como ingrediente principal del plato).

Con estos resultados, los autores del estudio advierten de que tres de cada cuatro comedores pueden no proporcionar omega-3 suficiente para el desarrollo neurológico infantil. "El pescado es más que omega-3, son proteínas, vitaminas y minerales, que van a jugar papeles muy importantes", ha apuntado la presidenta de la Fundación Española de la Nutrición (FEN), Rosaura Leis, quien ha añadido que "hay que revertir esta situación".

Además, el 43 por ciento de comedores no proporciona información nutricional completa, lo que imposibilita verificar el cumplimiento de estándares y lo ingesta adecuada de nutrientes. En este sentido, solo el 49,7 por ciento de los comedores especifica todas los ingredientes, le que dificulta la evaluación de la variedad alimentaria.

"Sin información completa, la implementación del Real Decreto 315/2025 será imposible de verificar, por lo que no debería limitarse únicamente a una valoración nutricional teórica, sino que, en la medida de lo posible, debería complementarse con supervisiones que incluyan, en determinados casos, análisis bromatológicos del menú completo o, al menos, el pesaje de los ingredientes utilizados", resalta el informe.

ARAGÓN, LA CCAA QUE SIRVE MÁS PESCADO AZUL

El estudio subraya que las diferencias territoriales en el consumo de pescado azul son "abismales". Aragón lidera la clasificación con un 74,4 por ciento, seguida de Castilla-La Mancha (59,1%). En el extremo opuesto se sitúan la Comunidad Valenciana (6,2%), Cataluña (2,7%) y Murcia (0%). "Es curioso que la CCAA de interior consumen más pescado que las de costa", han apuntado desde la FEN.

En este contexto, el 30 por ciento de los centros identificados cumple con los estándares, el 40 por ciento requiere ajustes moderados y el 30 por ciento se encuentra en una situación crítica.

Con estos resultados, los autores del informe consideran necesario intervenciones urgentes y focalizadas en las zonas críticas, especialmente por el déficit de pescado azul. También piden la obligatoriedad legal inmediata de información nutricional completa en los centros y la formación específica para profesionales y comedores.