Los ingresos hospitalarios en los servicios de Endocrinología y Nutrición disminuyen un 53% en 15 años, según la SEEN

MADRID 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición (SEEN) ha presentado la tercera edición del informe 'RECALSEEN' (Recursos y Calidad en Endocrinología y Nutrición), que refleja que los ingresos hospitalarios en los servicios de Endocrinología y Nutrición del Sistema Nacional de Salud (SNS) han disminuido un 53 por ciento en 15 años.

Además, la estancia hospitalaria se ha reducido de 6 a 4 días en el mismo periodo (33,3% menos), siendo la mortalidad hospitalaria global baja: del 1,1% de media.

El informe, que se abordará con mayor profundidad durante el 66º Congreso de la SEEN que se celebrará en Granada del 15 al 17 de octubre, muestra el desempeño de los servicios y unidades de esta especialidad en el SNS. Ha sido realizado en colaboración con la Fundación Instituto para la Mejora de la Asistencia Sanitaria (Fundación IMAS), el estudio analiza las altas hospitalarias del Sistema Nacional de Salud, así como los datos facilitados por el 72% de los servicios y unidades de endocrinología y nutrición a través de una exhaustiva encuesta.

El documento señala que estos datos han permitido el manejo ambulatorio de un gran número de pacientes, alcanzando una media actual de 1.633 consultas (hospitalarias y extrahospitalarias) por cada 1.000 habitantes y año. Además, la teleconsulta está implantada en el 96 por ciento de los servicios, lo que "supone un cambio organizativo muy relevante en la atención ambulatoria". No obstante, el informe refleja notables desigualdades en la atención endocrinológica entre comunidades autónomas.

PRINCIPALES DIAGNÓSTICOS Y VARIABILIDAD TERRITORIAL

Según los datos de 'RECALSEEN 2024', la diabetes mellitus es el diagnóstico principal más frecuente en los servicios de Endocrinología y Nutrición, representando el 54 por ciento de las altas dadas por estos servicios. Las tasas de hospitalización por diabetes no controlada varían hasta cinco veces entre comunidades autónomas (5,1 vs 22,8 ingresos por cada 100.000 habitantes).

Además, la desnutrición se ha consolidado como una comorbilidad de creciente impacto: en 2022 se identificó en 20,9 de cada 1.000 altas, frente a 13,1 en 2016, lo que supone un aumento del 37 por ciento. Este incremento se explica tanto por una cierta mejora en la codificación en el registro de altas hospitalarias del SNS (CMBD), como por el envejecimiento poblacional y el aumento de pacientes frágiles atendidos en los hospitales.

Por otro lado, la obesidad como comorbilidad afecta al 7,7 por ciento de los mayores de 17 años hospitalizados, existiendo asimismo una infracodificación notable de esta comorbilidad en el CMBD. El tiempo medio de espera para cirugía bariátrica es de 562 días variando entre 57 y 1.359 días de media entre comunidades autónomas.

En el 60 por ciento de los hospitales se realizaba cribado nutricional, pero de forma sistemática solo en el 23 por ciento a todos los pacientes ingresados. Las Unidades de Nutrición Clínica y Dietética están presentes en el 74 por ciento de los hospitales, alcanzando al 95 por ciento en los de mayor tamaño (más de 1.000 camas). "En la gran mayoría de los casos (93%), estas unidades dependen directamente de los servicios de Endocrinología y Nutrición, lo que garantiza una mayor integración asistencial", apuntan desde la SEEN.

Por otra parte, la tasa media estimada de 2,9 endocrinólogos por cada 100.000 habitantes en sistema sanitario público. La práctica totalidad de los servicios (98%) dispone de profesionales de enfermería educadores en diabetes, un perfil fundamental en la atención y formación de pacientes. Las técnicas más frecuentes efectuadas son la ecografía de tiroides/paratiroides; las bombas de infusión continua de insulina (BICI); y la impedanciometría.

El 91 por ciento de los servicios de Endocrinología y Nutrición tiene algún método de relación con la Atención Primaria, un 77 por ciento tiene protocolos conjuntos de derivación y un 83% cribado de las peticiones de consulta. Además, el 75 por ciento de los servicios realiza interconsulta con otros servicios hospitalarios, con una importante dedicación de recursos.

"Los resultados de 'RECALSEEN' demuestran que los servicios de Endocrinología y Nutrición de nuestro país están respondiendo adecuadamente a las necesidades de los pacientes. No obstante, tenemos que trabajar para reducir de las desigualdades, algo que este estudio nos ha ayudado enormemente a identificar", ha finalizado el presidente de la SEEN, Ignacio Bernabeu.