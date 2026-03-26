Los ingresos rozan los 5 millones en 2024, consolidando la hospitalización por el aparato digestivo y respiratorio

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MADRID 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las altas hospitalarias alcanzaron en 2024 los 4,98 millones, un 2,3 por ciento más que el año anterior (4,86 millones), hasta una tasa de 10.189 ingresos por cada 100.000 habitantes; este aumento se acompaña de la consolidación de las enfermedades del aparato digestivo como primera causa de hospitalización, por segundo año consecutivo, y del ascenso del aparato respiratorio al segundo lugar, mientras que la estancia media se reduce de 8,1 a 7,9 días.

Estos datos se desprenden de la 'Encuesta de Morbilidad Hospitalaria. Año 2024', publicada este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE), que muestra cómo en los últimos cinco años está aumentando la hospitalización acercandose a tasas de 2015 (10.228 por cada 100.000 hab).

El 62,8% de las altas hospitalarias del año ingresaron con carácter urgente; un dato muy parecido a años posteriores que compartieron el 63% de ingresos. Asimismo, por sexo, las altas aumentaron un 2,7% en los hombres y un 2% en las mujeres; más de la mitad de las altas hospitalarias correspondieron a mujeres (51,2%), aunque, si se excluyen las producidas por embarazo, parto y puerperio, este porcentaje sería del 47,4 por ciento.

Por segundo año consecutivo las enfermedades del aparato digestivo se situaron como la primera causa de hospitalización en 2024, con un aumento del 3,2% respecto al año anterior. Las enfermedades del sistema respiratorio ascendieron al segundo puesto. Entre las enfermedades más frecuentes, las que más aumentaron fueron las del sistema respiratorio (un 7,4%), mientras que las que más bajaron fueron las enfermedades infecciosas y parasitarias -entre las que se incluye la infección por COVID-19-, que disminuyeron un 5,8%.

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