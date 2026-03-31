La inmunización personalizada mejora la eficacia de las vacunas en pacientes con patologías complejas, según expertos

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MADRID 31 Mar. (EUROPA PRESS) - La jefa del Departamento de Medicina Preventiva del Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz, María Dolores Martín, ha destacado que la inmunización personalizada mejora la eficacia de las vacunas y la seguridad en pacientes con patologías complejas.

"La inmunización debe basarse en el estado inmunológico real del paciente para mejorar la eficacia y evitar fallos vacunales, y personalizar el momento, tipo y pauta de vacunación optimiza la protección, especialmente en pacientes mayores, inmunodeprimidos y personas con comorbilidades", ha explicado Martín.

Así se ha mostrado la especialista durante su participación en la 'IV Jornada de Inmunización' organizada por el Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz. En ella, los expertos han coincidido en que la inmunización personalizada se ha consolidado como una estrategia clave en la medicina preventiva, permitiendo adaptar las vacunas a las necesidades específicas de cada paciente.

Por tanto, la personalización de la inmunización implica evaluar el riesgo de infección de forma individual mediante herramientas y análisis de la respuesta inmunitaria. "En la práctica, esto transforma el modelo tradicional de 'calendario igual para todos' en vacunación guiada por datos, optimizando eficacia, seguridad y uso recursos", ha indicado Marta Blanco Fernández, jefa asociada del Servicio de Medicina Preventiva del hospital.

Tal y como ha quedado reflejado, se pueden identificar pacientes que necesitan vacunación personalizada según varios factores: su grado de inmunosupresión y enfermedades como cáncer, tratamientos inmunosupresores, diabetes, problemas renales o embarazos de riesgo; sus biomarcadores inmunológicos, como niveles de inmunoglobulinas y tipos de linfocitos, incluyendo la linfopenia; su inmunotipo y edad inmunológica, que predicen mejor la respuesta a la vacuna que la edad real; la historia de infecciones o respuestas bajas a vacunas anteriores, y los factores sociales y ambientales que afectan la exposición, la adherencia o el acceso a las vacunas.

La estrategia de inmunización es especialmente clave en pacientes como los oncológicos, hematológicos o pacientes con patología inflamatoria autoinmune e inmunosupresión farmacológica, porque presentan inmunosupresión profunda, debida tanto a la enfermedad de base como a los tratamientos.

"Esto implica mayor riesgo de infecciones y complicaciones, respuesta a las vacunas disminuida o impredecible, especialmente con tratamientos que reducen ciertos glóbulos blancos o usan terapias avanzadas como CAR T, quimioterapia o inmunoterapias; limitaciones para usar vacunas vivas atenaudas por riesgo de infección; y urgencia en iniciar los tratamientos, lo que reduce el tiempo disponible para vacunar de manera óptima", señala Helena Moza, especialista del citado Servicio de Medicina Preventiva.

Para ello, se recomienda una estrategia de inmunización proactiva, planificada y adaptada a cada paciente, que incluya: vacunar lo antes posible, idealmente antes de iniciar los tratamientos; ajustar el momento según el fármaco, evitando períodos de máxima inmunosupresión y priorizando esquemas rápidos si el tiempo es limitado; usar terapias puente cuando sea necesario para mantener buena respuesta; repetir o reforzar las vacunas tras ciertos tratamientos que reducen la inmunidad; considerar inmunización pasiva con anticuerpos cuando la respuesta vacunal será baja, y trabajar de manera multidisciplinar, coordinando distintas especialidades para planificar los calendarios de vacunación.

Por otro lado, los especialistas apunta que la movilidad global creciente ha incrementado la relevancia de las enfermedades zoonóticas e importadas, como la leptospirosis, la rabia o la brucelosis, registrándose en España más de 30.000 casos anuales de enfermedades transmitidas de animales a personas. En este sentido, Moza señala: "La inmunización es una herramienta clave del enfoque 'One Health'; permite prevenir la transmisión de zoonosis en humanos y animales, reducir el uso de antibióticos, disminuyendo la aparición de resistencias antimicrobianas, y proteger frente a enfermedades emergentes y frenar su expansión en un mundo con mayor movilidad".

IMPACTO DE LA INMUNIZACIÓN FRENTE A ENFERMEDADES IMPORTADAS

Por otro lado, durante la jornada se ha abordado la necesidad de hacer frente al aumento de enfermedades importadas de animales a personas, como leptospirosis, brucelosis, rabia, tuberculosis zoonótica, enfermedades transmitidas por alimentos y otras patologías tropicales asociadas a la movilidad global.

Cada año se notifican más de 30.000 casos que suponen un impacto relevante en la salud pública por la carga de enfermedad, los brotes vinculados a cambios ambientales, la exposición laboral y la capacidad de generar resistencias a los antibióticos, lo que complica el tratamiento y eleva los costes sanitarios.

Frente a este escenario, los expertos indican que la inmunización se posiciona como una herramienta clave del enfoque 'One Health', que permite prevenir la transmisión de zoonosis en humanos y animales, reducir el uso de antibióticos y la aparición de resistencias, evitar brotes en poblaciones expuestas y proteger frente a enfermedades emergentes, frenando su expansión en un mundo con mayor movilidad.

"En conjunto, la vacunación refuerza la vigilancia, reduce la carga de enfermedad y actúa como barrera frente a la aparición de nuevas amenazas", insiste Moza.

Asimismo, Martín ha destacado la necesidad de una coordinación multidisciplinar en la estrategia de inmunización. "Es esencial la colaboración entre Hematología y Hemoterapia, Oncología, Neurología, Reumatología, Medicina Interna, y todas las especialidades que traten pacientes con riesgo de inmunosupresión, Medicina Preventiva y Atención Primaria para asegurar calendarios realistas y evitar interferencias con terapias críticas", ha subrayado.

Entre las conclusiones de la jornada, la especialista también ha señalado la importancia de integrar la vacunación en el abordaje de los pacientes: "La inmunización es parte del tratamiento, no un complemento. El abordaje preventivo reduce hospitalizaciones, complicaciones, reactivaciones virales y mortalidad", ha finalizado.