Interior y la AECC acuerdan promover la prevención y atención del cáncer entre el personal del ministerio

Firma del convenio de colaboración entre el Ministerio del Interior y la Asociación Española Contra el Cáncer. - MIGUEL BERROCAL

MADRID 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio del Interior y la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) han firmado este martes un convenio de colaboración para promover la información, sensibilización, prevención, formación y asistencia sobre cáncer entre el personal del departamento ministerial, además de facilitar apoyo y acompañamiento a pacientes y familiares.

Según ha informado el Ministerio del Interior en un comunicado, el convenio, suscrito por la subsecretaria de Interior, Susana Crisóstomo, y el presidente de la AECC, Ramón Reyes, tiene una vigencia de cuatro años y, en cualquier momento, se podrá establecer una prórroga de hasta cuatro años más.

A través del acuerdo, la Subsecretaría de Interior dará a conocer las actividades que realiza la AECC al personal del departamento, al que facilitará acceso a contenidos de interés sobre el cáncer y su prevención y la promoción de hábitos de protección solar para prevenir el cáncer de piel.

Además, la Subsecretaría difundirá los programas de prevención de la salud y fomento del voluntariado que impulsa la asociación e incluirá en sus soportes digitales enlaces a la página web de la AECC para facilitar el acceso a contenidos de utilidad y aumentar su visibilidad.

Por su parte, la asociación facilitará información sobre pautas de prevención y detección precoz del cáncer con el fin de promover una educación para la salud e implementar hábitos saludables.

También ofrecerá un servicio de apoyo y acompañamiento a empleados públicos pacientes y a sus familiares durante el proceso oncológico a través de una red estable, duradera y de confianza de personas voluntarias.