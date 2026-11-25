Archivo - Mosquito. - ISTOCK - Archivo

MADRID, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El médico internista y miembro de la Sociedad Española de Medicina Interna (SEMI) José Manuel Ramos ha advertido de que el antecedente de viaje internacional ha dejado de ser imprescindible para sospechar ciertas infecciones, como dengue, chikungunya, virus del Nilo Occidental o fiebre hemorrágica de Crimea-Congo, ante la presencia de casos autóctonos en Europa.

Así lo ha aseverado en su ponencia 'Cambio climático y enfermedades infecciosas' durante el 47º Congreso Nacional de Medicina Interna de SEMI y 6º Congreso de la Sociedad de Medicina Interna de la Región de Murcia (SOMIMUR), que se está celebrando estos días en Murcia.

Ramos ha explicado que el cambio climático está favoreciendo la expansión y supervivencia de vectores, sobre todo de mosquitos y garrapatas, así como la aparición de enfermedades infecciosas casi exclusivas de zonas tropicales en otras en las que eran poco frecuentes o en las que los casos registrados eran exclusivamente importados.

"El fenómeno del cambio climático no actúa solo, pero modifica el escenario ecológico sobre el que intervienen la movilidad humana, los vectores y los reservorios animales. Además, la movilidad internacional, los viajes, el comercio, los cambios en el uso del territorio y la interacción entre personas, animales y medio ambiente también contribuyen a la aparición y propagación de enfermedades emergentes", ha detallado.

En este contexto, ha destacado que algunas enfermedades infecciosas deben incorporarse de forma progresiva al diagnóstico diferencial cuando las características clínicas y epidemiológicas lo justifiquen.

Asimismo, ha puesto el foco en la necesidad de adaptar los sistemas sanitarios mediante un refuerzo de la vigilancia epidemiológica y entomológica, la mejora de la formación de los profesionales y el impulso del enfoque 'One Health' (Una sola salud), que supone la interconexión entre salud humana, animal y ambiental.

"El principal reto no consiste solo en responder a los brotes cuando aparecen, sino en anticiparse a ellos. La vigilancia de vectores, el diagnóstico precoz y la coordinación entre salud pública, medicina clínica, veterinaria y ciencias ambientales serán esenciales frente a las enfermedades infecciosas emergentes en Europa", ha afirmado.

NUEVOS VECTORES Y CASOS AUTÓCTONOS EN EUROPA

Uno de los vectores que más se están expandiendo es el mosquito 'Aedes albopictus', conocido como mosquito tigre, ampliamente establecido en regiones del sur de Europa. Su presencia aumenta la posibilidad de transmisión local de virus como el dengue o el chikungunya cuando una persona infectada introduce el virus en una zona donde existe una población suficiente del vector.

En los últimos años, Europa ha registrado transmisión autóctona de dengue y chikungunya. Solo en 2026, hasta el 18 de noviembre, se habían notificado en Europa 84 casos autóctonos de dengue y 221 casos autóctonos de chikungunya, según los datos publicados por el Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades (ECDC, por sus siglas en inglés).

En España, hasta el 25 de octubre, se habían notificado 487 casos de enfermedades transmitidas por mosquitos del género Aedes, todos importados. De ellos, 301 casos eran de dengue, 175 de chikungunya y 11 de zika, según el Ministerio de Sanidad.

Otro ejemplo es la infección por el virus del Nilo Occidental, que se mantiene en un ciclo de transmisión entre aves y mosquitos del género Culex, principalmente 'Culex pipiens', siendo los seres humanos y los caballos hospedadores accidentales.

Su circulación ha originado casos autóctonos y brotes recurrentes en numerosos países europeos, incluida España. A nivel continental, hasta el 18 de noviembre, se habían notificado 2.057 casos autóctonos de infección en 20 países. España es el cuarto país europeo con mayor número de casos en lo que va de año, con 150 casos confirmados.

En cuanto a la fiebre hemorrágica de Crimea-Congo, transmitida por garrapatas y cuyo ciclo depende de la interacción entre garrapatas, animales y personas, España ha registrado este año cuatro casos autóctonos hasta el 21 de octubre. Son los únicos notificados en Europa durante este periodo.

El calentamiento de las aguas marinas puede favorecer la proliferación de determinadas bacterias ambientales, como especies del género Vibrio, sobre las que el ECDC mantiene la vigilancia en zonas costeras europeas y que aumentan el riesgo de infecciones asociadas al contacto con agua marina o al consumo de productos del mar.

Aun así, el especialista ha puntualizado que no todas las enfermedades infecciosas emergentes pueden atribuirse directamente al cambio climático, como son el mpox o ciertos episodios de gripe aviar. Estas muestran que la emergencia de nuevas amenazas infecciosas es un fenómeno complejo en el que intervienen múltiples factores biológicos, ambientales y sociales, como la movilidad humana.