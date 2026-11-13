Una investigación demuestra en ratones la efectividad de un tratamiento para la retinopatía diabética

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MADRID 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un equipo de investigación liderado por la Universidad Complutense de Madrid (UCM), en colaboración la Fundación Jiménez Díaz, ha obtenido resultados prometedores al administrar un tratamiento basado en la sustancia MiS1 a ratones con retinopatía diabética, una complicación de la diabetes tipo 2.

Según explican los autores, la retinopatía diabética es una complicación de la diabetes que puede dañar la retina. Habitualmente se habla de los daños que produce en los vasos sanguíneos, pero la diabetes también afecta a las células nerviosas de la retina y altera su respuesta inflamatoria.

"Estos cambios pueden aparecer antes de que existan lesiones vasculares evidentes. Nuestro estudio se centra en esa fase de la enfermedad, que podría ofrecer nuevas oportunidades para proteger la retina", ha destacado Elena Salobrar-García, investigadora del Departamento de Inmunología, Oftalmología y ORL y del Instituto de Investigaciones Oftalmológicas Ramón Castroviejo.

El trabajo, publicado en 'Investigative Ophthalmology & Visual Science', explora las posibilidades terapéuticas para un futuro fármaco de MiS1, un péptido -una pequeña cadena de aminoácidos- diseñado para imitar parte de la acción de SOCS1, una proteína que ayuda a controlar las señales inflamatorias.

Durante siete semanas, los investigadores lo administraron a ratones con diabetes tipo 2 y estudiaron qué ocurría en sus retinas. En los ratones diabéticos que no recibieron tratamiento se observó un proceso neurodegenerativo: la retina era más delgada, había menos neuronas ganglionares de la retina y se advirtieron cambios en la microglía, las células del sistema nervioso que responden cuando se produce algún daño.

"En cambio, los ratones tratados con MiS1 presentaron menos adelgazamiento de la retina y cambios en la forma de las células de la microglía", señala la investigadora de la UCM.

El estudio también abordó a un grupo de ratones tratado con baricitinib, un medicamento que actúa sobre señales relacionadas con la inflamación, y también se observaron efectos protectores. En ambos grupos tratados había más neuronas ganglionares que en los ratones diabéticos sin tratar, aunque esa diferencia solo fue estadísticamente significativa en el grupo que recibió baricitinib.

"El interés para los pacientes está en la posibilidad de actuar sobre procesos de la enfermedad que los tratamientos actuales no abordan directamente. Hoy, muchos tratamientos se dirigen a las complicaciones vasculares, como el crecimiento anómalo de vasos sanguíneos o la acumulación de líquido en la retina", ha explicado Lucas Opazo, investigador del Instituto de Investigación Sanitaria Fundación Jiménez Díaz.

SE NECESITA MÁS INVESTIGACIÓN

Según los autores, si futuros estudios confirman que controlar la inflamación ayuda a preservar las neuronas de la retina y la función visual, podrían desarrollarse estrategias para intervenir antes o para complementar los tratamientos disponibles.

"Todavía queda un camino importante por recorrer. Estos resultados se han obtenido en ratones y no hemos comprobado si alguno de los tratamientos mejora la visión. Tampoco sabemos si será eficaz y seguro en personas. El siguiente paso es estudiar con más detalle cómo actúa y si la protección que hemos observado en la estructura de la retina se traduce en una protección de su función", concluye Salobrar-García.