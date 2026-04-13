Infosalus.- Investigadores del CIBER medirán el impacto del ejercicio físico en la evolución del hígado graso en adultos

Archivo - Ilustración de un hígado dañado - ERANICLE/ ISTOCK - Archivo

MADRID 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

Diferentes de equipos del Centro de Investigación Biomédica en Red, CIBER, medirán el impacto del ejercicio físico en la evolución del hígado graso en adultos, gracias a la Primera Convocatoria de Proyectos Interáreas CIBER, dotado con 245.000 euros, con un periodo de ejecución de dos años.

El proyecto puesto en marcha es el EXALIVER, que está liderado por José Antonio Serra, investigador principal del área de Fragilidad y Envejecimiento Saludable (CIBERFES) en el Hospital General Universitario Gregorio Marañón y Olga Estévez, investigadora joven del área de Enfermedades Hepáticas y Digestivas (CIBEREHD) en la Universidad Complutense de Madrid.

Además, reúne a equipos de otras áreas e instituciones: un grupo CIBEREHD en el Instituto de Investigación Sanitaria y Biomédica de Alicante, un grupo CIBEROBN en la Universidad de Granada y un grupo CIBER-BBN en la Universidad Politécnica de Madrid.

Concretamente se trata de un proyecto de investigación traslacional que estudiará cómo la actividad física influye en la fisiopatología y los aspectos clínicos clave de la enfermedad hepática esteatósica asociada a disfunción metabólica (MASLD), especialmente en población de edad avanzada.

CUATRO GRUPOS DE PACIENTES Y EJERCICIO A MEDIDA

El estudio se desarrollará como una prueba de concepto con un número reducido de participantes, distribuidos en cuatro grupos. Entre ellos, se incluirán personas con signos iniciales de fibrosis hepática, de entre 40 y 60 años así como otro grupo de mayores de 70 años.

Todos ellos seguirán un programa de ejercicio físico de tres meses de duración, con tres sesiones semanales, dos de ellas presenciales. Antes de iniciar la intervención, cada participante será evaluado para diseñar un plan personalizado adaptado a su capacidad física, ajustando aspectos como la intensidad o la duración del entrenamiento.

Uno de los elementos diferenciales del proyecto es el uso de herramientas innovadoras para evaluar la respuesta al ejercicio. Entre ellas, destaca un 'software' especializado capaz de medir con precisión mediante resonancia magnética nuclear el grado de fibrosis hepática y la infiltración grasa.

Además, se utilizarán dispositivos de monitorización para analizar la actividad física, el sueño y los niveles de glucosa de forma continua en los pacientes, lo que permitirá estudiar la relación entre estos factores y la evolución de la enfermedad.

MODELOS ANIMALES PARA COMPRENDER LOS MECANISMOS

En paralelo al estudio en humanos, EXALIVER desarrollará investigaciones en modelos animales, replicando las mismas intervenciones de ejercicio en ratones de diferentes edades y sexos. Este enfoque permitirá analizar muestras biológicas y procesos que no pueden estudiarse directamente en pacientes.

Más allá de evaluar los beneficios generales del ejercicio, el proyecto busca identificar qué factores condicionan la respuesta individual de cada paciente. Para ello, se desarrollarán modelos predictivos que permitan anticipar los resultados en función del estado de salud inicial y la edad, con el objetivo de diseñar intervenciones cada vez más precisas y adaptadas.

El proyecto, que a finales del mes de marzo comenzó a dar sus primeros pasos en el ámbito clínico con el inicio del programa de entrenamiento físico con los primeros participantes, pretende abrir nuevas vías para prevenir y tratar una enfermedad cada vez más prevalente, mejorando la salud y la calidad de vida de la poblacion.